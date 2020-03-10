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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri RB Leipzig-Tottenham(CANLI)
10.03.2020 - 22:44 |

RB Leipzig-Tottenham(CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında RB Leipzig ile Tottenham Almanya'da karşı karşıya geliyor.

RB Leipzig-Tottenham(CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli maçlarından birinde RB Leipzig ile Tottenham kozlarını paylaşıyor.

Son 16 turunun ilk maçında Alman ekibi deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etmişti.

Bu maçı Skorer'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

RB Leipzig-Tottenham(CANLI)

İLK 11'LER

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Nkunku, Schick, Werner.

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga; Sessegnon, Winks; Lo Celso, Lamela, Lucas; Dele.

RB Leipzig-Tottenham(CANLI)

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