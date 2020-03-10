10.03.2020 - 22:44 |
RB Leipzig-Tottenham(CANLI)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında RB Leipzig ile Tottenham Almanya'da karşı karşıya geliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli maçlarından birinde RB Leipzig ile Tottenham kozlarını paylaşıyor.
Son 16 turunun ilk maçında Alman ekibi deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etmişti.
Bu maçı Skorer'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Nkunku, Schick, Werner.
Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga; Sessegnon, Winks; Lo Celso, Lamela, Lucas; Dele.