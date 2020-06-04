Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner, Chelsea yolcusu
04.06.2020 - 20:48 | | DHA

RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner, Chelsea yolcusu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olacağı söylentileriyle anılan Alman yıldız Timo Werner'in, kararını Chelsea'den yana kullandığı belirtildi.

RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner, Chelsea yolcusu
ABONE OL

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'te forma giyen yıldız forvet oyuncusu Timo Werner, tercihini İngiliz kulübü Chelsea'den yana verdi.

Alman gazetesi Bild'in internet sitesinde yer verdiği bir haberde, "Timo Werner kararını verdi. Leipzig yerine Londra, Liverpool yerine de Chelsea. RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Timo Werner, Jürgen Klopp'un başında bulunduğu Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde oynama yerine, Liverpool'un ligdeki rakibi Chelsea'den yana tercihini kullandı ifadeleri yer aldı.

24 yaşındaki Timo Werner'in RB Leipzig ile 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan gazete, mevcut sözleşmeden çıkış için 60 milyon Euro'nun söz konusu olduğunu ve Timo Werner'in 15 Haziran'a kadar kesin kararını vermesi gerektiğini aktardı.

RB Leipzig Kulübü'ne bugün gelen Timo Werner'in menajeri Karlheinz Förster'in Bild'in transferle ilgili sorularını cevapsız bıraktığı belirtilirken, "Oyuncunun Chelsea ile kaç yıllığına anlaşma sağladığı açıklanmadı" denildi.

RB Leipzigin yıldızı Timo Werner, Chelsea yolcusu

Tottenham Hotspur, RB Leipzig Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

    Arda Turan'dan oğlu Hamza Ardalı paylaşım: Sizden öğrenecek değiliz
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı

    Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı

    Son dakika | Aytemiz Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

    Son dakika | Aytemiz Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

    Son dakika | Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın başlama saatleri değişti

    Son dakika | Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın başlama saatleri değişti

    Son dakika | TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları açıklandı

    Son dakika | TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları açıklandı

    Sıradaki Haber