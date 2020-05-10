Real Betis'te 3 futbolcu coronavirüse yakalandı

Futbol sezonun yeniden başlatmaya hazırlanan İspanya'da, takımlar sporcularını corona testlerine sokmaya başladı. Maçlara çıkabilmeleri için bir zorunluluk olan bu uygulama, futbolcular arasında vaka sayılarının artmasını da beraberinde getirdi.

La Liga ekibi Real Betis'te üç futbolcunun korona testleri pozitif çıktı. Kulüp henüz oyuncuların isimlerini açıklamazken, son 24 saatte birinci lig ekiplerindeki futbolcular arasında görülen vaka sayısına yönelik büyük bir hareketlilik yaşandı.

Böylece İspanya'nın birinci liginde corona virüs tespit edilen oyuncu sayısı toplamda 6'ya çıktı. Testlerinin pozitif çıktığı daha önce duyurulan 3 oyuncunun ismi dün belli olmuştu. Bunların Granada'dan Herrera, Sociedad'dan Remiro, Atletico'dan Lodi oldukları ortaya çıkmıştı.