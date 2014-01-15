Real Madrid Dante'nin peşinde!

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Alman basınına göre Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih'in başarılı savunma oyuncusu Dante için Manchester City'nni ardından Real Madrid'te devrede. 2012'de 4 milyon euro karşılığında Bayern Münih ile anlaşan Dante, Alman ekibi ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Haberde, Manchester City teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin savunmadaki seçeneklerini artırmak için kadrosunda görmek istediği Dante için İspanyol devi Real Madrid'in de devreye girdiği belirtildi. Sözleşmesi 2016'da bitecek Brezilyalı savunmacı için Pep Guardiola'nın da kalmasında ısrarcı olmayacağı belirtilirken, Dante'nin Bavyera ekibinde kalmak istediği gelen haberler arasında.