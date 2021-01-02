Real Madrid, David Alaba ile anlaşmaya çok yakın

Bayern Münih ile yol ayrımına giden başarılı savunma oyuncusu David Alaba'nın yeni adresi belli oluyor.

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan David Alaba ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Alaba, Real Madrid ile 10 milyon euro'luk bir sözleşme imzalayacak. Avustralyalı futbolcu, 4 yıllık imza atacak.

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan David Alaba, bir başka kulüple görüşmelere resmen başlayabilir. Öte yandan Real Madrid'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Ramos'un da takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.