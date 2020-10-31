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31.10.2020 - 19:26 | | AA

Real Madrid evinde farklı galip geldi!

La Liga'da Real Madrid, sahasında Huesca'yı 4-1 mağlup etti. Belçikalı futbolcu Eden Hazard bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Real Madrid evinde farklı galip geldi!
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, sahasında Huesca'yı 4-1 mağlup etti. 

Real Madrid'de sakatlıktan kurtulan ve bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Belçikalı futbolcu Eden Hazard, 40. dakikada eflatun-beyazlıların ilk golünü attı. 

Karşılaşmanın 45. dakikasında Karim Benzema ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Ev sahibi takım, 54. dakikada Federico Valverde ile skoru 3-0'a taşıdı. 

Huesca, 74. dakikada David Ferreiro ile farkı ikiye indirse de Benzema, 90. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak Real Madrid'e 4-1'lik galibiyeti getirdi. 

Bu sonuçla, ligde bir maç eksiği bulunan Real Madrid, 16 puanla liderliğe yükseldi. Huesca ise 5 puanda kaldı.

Öte yandan, sakatlığının ardından iyi bir performans gösteren ve güzel bir gol atan Hazard, 60 dakika oyunda kaldı.

Real Madrid evinde farklı galip geldi

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