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20.11.2020 - 22:24 | | AA

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 94-74

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahadan 94-74 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 94-74
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi Real Madrid'e 94-74 yenildi. 

Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-12 önde kapatan Real Madrid, soyunma odasına 49-36 üstün gitti. 

İkinci devrede de Fenerbahçe Beko'nun maça ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan Real Madrid, üçüncü çeyreğini 72-51 önde tamamladığı karşılaşmayı 94-74 kazandı. 

Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı. Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı. 

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı, Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.

VESELY KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. 

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 94-74

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