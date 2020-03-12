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12.03.2020 - 13:45 |

Real Madrid futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı!

Real Madrid resmi sitesinden, basketbol takımındaki bir oyuncuda corona virüs tespit edildiği ve hem basketbol hem de futbol takımın karantinayı alındığı açıklandı.

Real Madrid futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı!
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Real Madrid basketbol takımındaki bir oyuncuda corona virüs pozitif çıkması üzerine antrenman kompleksindeki bütün takımlar önlem amacıyla bölgeyi terk etti. 

Real Madrid de resmi sitesinden yaptığı açıklamayla bu gelişmeleri doğruladı. 

Futbol takımı da dahil olmak üzere karantina kararı

Futbol takımı da dahil olmak üzere Real Madrid'in tüm kademelerdeki takımları karantina altına alındı. Madrid kulübün bütün takımlarının ortak olarak kullandığı antrenman kompleksi olan Valdebebas boşaltıldı.

Bütün oyuncular corona virüs protokolü gereği karantinaya alındı. Hiç bir takım yakın tarihteki maçlarına çıkmayacak.

Haftaya oynanması beklenen Manchester City maçının ertelenmesi bekleniyor

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 Mart'ta Manchester City'e karşı oynaması gereken mücadelenin ertelenmesi bekleniyor.

Real Madrid futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı

 

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