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15.07.2020 - 14:31 | | MADRÄ°D (AA) -

Real Madrid toplu ÅŸampiyonluk kutlamasÄ± istemiyor

Ä°spanya futbol tarihinde 34. lig ÅŸampiyonluÄŸuna hazÄ±rlanan Real Madrid, yarÄ±nki maÃ§lar sonunda olasÄ± bir ÅŸampiyonluk ilanÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ± yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± toplu kutlama yapmamalarÄ± iÃ§in uyardÄ±.Â

Real Madrid toplu ÅŸampiyonluk kutlamasÄ± istemiyor
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Real Madrid KulÃ¼bÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Lig ÅŸampiyonluÄŸunun kazanÄ±lmasÄ± halinde, taraftarlarÄ±mÄ±zdan ve kulÃ¼p Ã¼yelerimizden Cibeles MeydanÄ±'nda toplanmamlarÄ±nÄ± istiyoruz." denildi.

Sorumlu hareket etmek zorunda olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Real Madrid, "herhangi bir ÅŸampiyonluk kutlamasÄ±nÄ±n, salgÄ±na karÅŸÄ± verilen mÃ¼cadelede geri adÄ±m atÄ±lmasÄ±na sebebiyet vermemesi gerektiÄŸine" iÅŸaret etti.

Real Madrid toplu ÅŸampiyonluk kutlamasÄ± istemiyor

La Liga'da sezonunun bitimine iki hafta kala yarÄ±n Barcelona-Osasuna ve Real Madrid-Villarreal maÃ§larÄ± oynanacak.

Åžampiyonluk mÃ¼cadelesinde Real Madrid 83 puanla lider, Barcelona ise 79 puanla ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor. Real Madrid galip geldiÄŸinde veya Barcelona'nÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ puan kaybetmesi durumunda ÅŸampiyonluÄŸunu ilan edecek.

Ä°spanya'da hafta iÃ§inde 1. lige Ã§Ä±kmayÄ± garantileyen Cadiz'in taraftarlarÄ±, sosyal mesafe kuralÄ±na uymadan kent merkezinde geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± kutlama yapmÄ±ÅŸ ve bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tepki Ã§ekmiÅŸti.

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