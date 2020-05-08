Real Madrid'de Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, forvet oyuncusu Luka Jovic'in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon avroya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabilmişti.

Real Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.

Hapis cezası istenmişti

Jovic, sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Sırbistan'a gitmesi gündem olmuştu. Karantina uygulamasını delen yıldız futbolcu için hapis cezası bile istendi. Sırbistan'da sevgilisinin doğum gününü dışarıda kutlayan Jovic daha sonra İspanya'ya döndü

Luka Jovic Real Madrid İle İlk Defa Sahaya Çıkıyor