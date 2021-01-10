Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Real Madrid'de şok puan kaybı!
10.01.2021 - 01:09 | | AA

Real Madrid'de şok puan kaybı!

La Liga 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Osasuna ile 0-0 berabere kaldı.

Real Madrid'de şok puan kaybı!
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Osasuna ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya'nın büyük bölümünde olduğu gibi maçın oynandığı Pamplona kentinde de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. 

Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok orta saha mücadelesiyle geçti. 

İkinci yarı Karim Benzema ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Real Madrid, ligin alt sırasında bulunan Osasuna deplasmanından 1 puan aldı.

La Liga'da üç maç eksiği olmasına rağmen 38 puanla lider olan Atletico Madrid'in ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid, puanını 37'ye çıkardı. 

Osasuna ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.

Real Madridde şok puan kaybı

    Fatih Terim'den Falcao açıklaması
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Milan zorlanmadı! Çalhanoğlu...
      Milan zorlanmadı! Çalhanoğlu...
    2. Real Madrid'de şok puan kaybı!
      Real Madrid'de şok puan kaybı!
    3. Samsunspor, Plumain'i KVC Westerlo'ya kiraladı
      Samsunspor, Plumain'i KVC Westerlo'ya kiraladı
    4. Tuğba Danışmaz Türkiye rekoru kırdı
      Tuğba Danışmaz Türkiye rekoru kırdı
    5. Beşiktaş - Frutti Extra Bursaspor: 69-84
      Beşiktaş - Frutti Extra Bursaspor: 69-84



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Barcelona'dan Granada'ya gol yağmuru!

    Barcelona'dan Granada'ya gol yağmuru!

    Mustafa Kaplan: "Beklemediğimiz bir skor oldu"

    Mustafa Kaplan: "Beklemediğimiz bir skor oldu"

    Antalya'da çeyrek finale yükselen ilk 4 isim belli oldu

    Antalya'da çeyrek finale yükselen ilk 4 isim belli oldu

    Avustralya Açık'ta 3 Türk

    Avustralya Açık'ta 3 Türk

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet