Real Madrid'den Alexander Sörloth bombası

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth'a Real Madrid talip oldu. Eflatun Beyazlılar, bu sezon Trabzonspor formasıyla 24 gol kaydeden Sörloth'u takibe aldı.

Trabzonspor 6 milyon euro karşılığında yıldız golcünün bonservisini satın alabilecek. Bordo Mavililer, Sörloth'un Real Madrid'e transferiyle kasasını doldurmayı planlıyor. Real Madrid'in bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkarttığı ifade edildi.

Aston Villa da istiyor

Alexander Sörloth'u isteyen bir diğer ekip ise Premier Lig takımlarından Aston Villa... Trabzonspor'un 6 milyon euro karşılığında Sörloth'un bonservisini almasına kesin gözüyle bakılırken, Aston Villa'nın Sörloth için 18 milyon euro önereceği iddia edildi. Aston Villa, Sörloth'u almak isterse Crystal Palace ile değil Trabzonspor ile görüşmelere başlamak zorunda.

Süper Lig'in kralı, dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alırken, 16 gollü Alanyaspor futbolcusu Papiss Cisse en yakın takipçisi. Kariyerinin en golcü dönemini Trabzonspor forması altında yaşayan Sörloth, bordo-mavili takımla gösterdiği performansla gol krallığı sıralamasında dünya yıldızlarının arasına girdi. 21 maçta 21 gol atan Juventus'lu Cristiano Ronaldo'nun gerisinde yer alan Sörloth, 20 maçta 18 gol atan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin ise önünde yer aldı.