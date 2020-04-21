Real Madrid'den tarihi çözüm

Coronavirüs kriziyle uğraşan İspanya'da maçların tarihinin de netleşmesi bekleniyor. Ancak maçlar seyircisiz olacak.

Bu nedenle İspanyol devi Real Madrid'de dikkat çeken bir planlama yaptı. Marca'nın özel haberinde; Real Madrid, seyircisiz oynanacağı için Santiago Bernabeu yerine alt yapı takımlarının kullandığı Di Stafeno sahasını istiyor.

La Liga yönetiminden onay alan Real Madrid, UEFA'dan da 'tamam' yanıtını bekliyor. UEFA standartlarını karşılayan Di Stefano sahası, zaman zaman Real Madrid'in hazırlık maçları ya da sezon açılışlarında kullanılıyor.

İzin gelmesi halinde bu sahaya hemen VAR sistemi ve La Liga yönetmeliklerine bağlı düzenlemeler gelecek.

Real Madrid hem Bernabeu'nun bakımı hem de ulusal sağlık örgütlerinin depo olarak kullanması nedeniyle böyle bir tercihte bulundu.

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