Real Madrid'e Khedira şoku!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldızı Sami Khedira'nın kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Marca'nın haberine göre, Almanya Milli Takımı ile birlikte kampta olan başarılı orta saha oyuncusunun çekilen MR sonucunda 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

4 Eylül Perşembe günü Arjantin ile dostluk maçı yapacak olan Almanya'da Sami Khedira'nın kadrodan çıkartıldığı ifade edilirken, Real Madrid resmi internet sitesinden oyuncunun sakatlığı doğrulandı ancak sahalardan ne kadar süreyle uzak kalacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Xabi Alonso ve Angel Di Maria'nın takımdan ayrılmasının ardından Sami Khedira'nın sakatlığı sonrasında Real Madrid orta sahasında kadro sıkıntısı yaşanabileceği belirtildi.