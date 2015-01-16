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16.01.2015 - 09:12 |

Real Madrid'in başına Löw geçebilir!

Real Madrid yönetimi sezon sonunda Carlo Ancelotti ile anlaşamazsa, Löw'ü takımın başına getirmeyi düşünüyor.

Real Madrid'in başına Löw geçebilir!
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İspanya La Liga'da bir maç eksiğine rağmen Barcelona'nın 1, Aletico Madrid'in ise 4 puan önünde bulunan Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile yolların sezon sonunda ayrılabileceği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon takımının Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasında büyük rol oynayan Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda sözleşmesinin bittiği ve başkan Perez'in İtalyan hocanın sözleşme yenileme görüşmelerinde sıkıntı çıkması durumunda alternatif ismi belirlediği öğrenildi.

Başkan Perez'in kafasındaki isim ise eski Fenerbahçeli ve Alman milli takımını çalıştıran Joachim Löw. Löw'ün Real Madrid'den teklif gelmesi durumunda nasıl bir cevap vereceği ise büyük merak konusu oldu.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez daha önce yaptığı açıklamada, "Ancelotti'nin kontratını uzatmaktan çok mutluluk duyacağız. Bu konuda hiçbir problem yaşamayacağımıza da eminim. Ancak bu görüşmeleri sezon sonunda yapmayı planlıyoruz. Prensip olarak, yeni kontrat görüşmelerini her zaman sezon sonunda yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

(Fotospor)

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