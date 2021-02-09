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09.02.2021 - 21:15 | | AA

Real Sociedad-Manchester United maçı İtalya'da

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Real Sociedad-Manchester United müsabakası, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İtalya'da oynanacak.

Real Sociedad-Manchester United maçı İtalya'da
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 32 turu ilk ayağında Real Sociedad'ın Manchester United'ı konuk edeceği karşılaşma, İspanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı'na alındı.

Maçın oynanacağı tarih ve saatte ise değişiklik yapılmadı. Karşılaşma, 18 Şubat Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağında Norveç'in Molde takımının Almanya ekibi Hoffenheim'i konuk edeceği karşılaşma da dün aynı gerekçeyle İspanya'nın Vila Real kentindeki Ceramica Stadı'na alınmıştı.

Real Sociedad-Manchester United maçı İtalyada

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