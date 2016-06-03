Recep Niyaz resmen Çaykur Rizespor'da!

Geçtiğimiz sezon Denizlispor’da oynayan 1995 doğumlu futbolcu Recep Niyaz, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Önceki yıllarda Fenerbahçe, Bucaspor ve Samsunspor’da da oynayan orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Recep Niyaz, genç milli takımlarda toplam 80 defa milli formayı giydi.