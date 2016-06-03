03.06.2016 - 15:54 |
Recep Niyaz resmen Çaykur Rizespor'da!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Recep Niyaz'ı renklerine kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Denizlispor’da oynayan 1995 doğumlu futbolcu Recep Niyaz, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Önceki yıllarda Fenerbahçe, Bucaspor ve Samsunspor’da da oynayan orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Recep Niyaz, genç milli takımlarda toplam 80 defa milli formayı giydi.