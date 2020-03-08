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08.03.2020 - 12:02 |

Recep Niyaz şaşırttı: Yüzde 25'i Fenerbahçe...

Fenerbahçe alt yapısından çıkan ve Denizlispor'da kariyerini sürdüren Recep Niyaz, beraberlikle biten Fenerbahçe-Denizlispor maçının ardından konuştu.

Recep Niyaz şaşırttı: Yüzde 25'i Fenerbahçe...

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Recep Niyaz, bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı 2-2 berabere kalmalarının ardından konuştu.

Recep Niyaz, ''Altyapısından yetiştiğin Fenerbahçe...'' diye başlayan soruya ''Öncelikle bir şeyi düzeltmek istiyorum. Çocukluğum Denizlispor altyapısında geçti. Altyapımın %75'i Denizlispor, %25'i Fenerbahçe'dir. Bende hakları vardır ama yüzdesi budur. Bunu söylemek istedim'' sözlerini kullandı.

Maçla ilgili de konuşan Recep Niyaz, ''Maçtan önce 1 puan verseler isterdik ama böyle bir maçta Fenerbahçe gibi bir takımı zor duruma sokup son saniyede yenilen golle 1 puan almak üzücü. Son saniyede hatalar zinciri oldu. Son 30 saniyede golü yedik. Hepimiz aslanlar gibi mücadele ettik. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği maçı var çok önemli. Her puanı almak istiyoruz. Fenerbahçe çok daha iyi olacaktır. Ama bizim amacımız ligde kalmak herkesin ayağına sağlık'' dedi.

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Recep Niyaz şaşırttı: Yüzde 25i Fenerbahçe...

 

 

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