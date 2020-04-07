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07.04.2020 - 11:38 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA)

Recep Niyaz'ın Fenerbahçe isyanı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, geçmişte Fenerbahçe'ye transferiyle alakalı çıkan söylentilere isyan etti.

Recep Niyaz'ın Fenerbahçe isyanı

Hiçbir zaman, "Fenerbahçe'ye transferim hataydı" sözünü söylemediğini ifade eden Recep, sosyal medya hesabından, "Yine kendini bilmezin biri kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı da çıkarmaya çalışıyor. Neymiş, Fenerbahçe'ye transferim için 'Hataydı' demişim. Bari şu dönemde beyniniz dilinize hükmetsin. Hükmetsin ki doğru olmayanları yazmayın! Gereksiz yalan haberlerle de gündemi meşgul etmeyin" ifadelerini kullandı.

27 NİSAN PAZARTESİ TOPBAŞI
Denizlispor'un koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından 27 Nisan Pazartesi günü topbaşı yapacağı açıklandı. Teknik direktör Bülent Uygun, bu sürede herkesin sağlığına dikkat edeceğini ve çalışmaların evden devam edeceğini açıkladı. Uygun, "Elimizden geldiği kadarıyla takımı hazır tutmaya çalışıyoruz. Ancak evden idman yöntemi ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Futbolcuların fiziksel durumları düşmemeli ancak herkes elinden gelen gayretin fazlasını gösteriyor" yorumunu yaptı.

Sivassporlu futbolcular evde çalışıyor

Recep Niyazın Fenerbahçe isyanı

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