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Haberler1.Lig Haberleri Regattin 6 ay sonra kulüp buldu
06.02.2020 - 14:10 | | AKHİSAR, (DHA)

Regattin 6 ay sonra kulüp buldu

TFF 1'inci Lig'den geçen yıl düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'da, sezon başında takımdan ayrılıp aylarca boşta kalan Adrien Regattin sonunda kulüp buldu.

Regattin 6 ay sonra kulüp buldu

Akhisar'la sözleşmesini geçen ağustos ayında feshettikten sonra 6 aydır kulüpsüz olan Faslı oyuncu, ABD Major Lig takımlarından FC Cincinnati'yle sözleşme imzaladı. Regattin, geçen sezon Akhisar'da 23 Süper Lig maçında 3, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 8 maçta 2 gol atmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı giymişti.

Regattin 6 ay sonra kulüp buldu

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