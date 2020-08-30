Reims - Lille maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona Monaco deplasmanında başlayan Reims, 21. dakikada 2-0 öne geçmesine rağmen 1 puana razı olmuştu. Omzundan bir operasyon geçiren hücum oyuncusu Moussa Doumbia sezon açılışını kaçırmıştı, Lille karşısında da oynaması beklenmiyor. Antrenmanda sakatlanan Anastasios Donis'in durumu şüpheli. Boulaye Dia ve El Bilal Toure'nin ilk hafta hücumdaki uyumu üst düzeydeydi, TD David Guion bu ikiliyi bozmayacaktır. Savunma merkezinde de Yunis Abdelhamid ve Wout Faes ortaklığı devam edecek.

Zeki Çelik'in ilk 11 başladığı, Burak Yılmaz'ın son 26, Yusuf Yazıcı'nın da son dakikalarda forma giydiği maçta Lille, Rennes ile 1-1 berabere kalarak sezona başladı. Rakibin 10 kişi kalmasını iyi kullanıp öne geçmişlerdi ancak ilk yarının son anlarında sol bek Reinildo'nun atılmasıyla ikinci yarının başından beraberlik golüne kadar kendi yarı sahalarından çıkmakta oldukça zorlandılar. Cezalı Reinildo yerine sol bekte Domagoj Bradaric'in oynaması bekleniyor. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın bu sefer ilk 11'de sahaya çıkması da şaşırtıcı olmaz. Zeki Çelik'in hafif bir sakatlığı vardı ama oynamasına engel değil, Yusuf Yazıcı yine yedeklerde olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 8 maçın 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Geçtiğimiz sezonu da hesaba katarsak, Reims'ın iç sahada oynadığı son 10 maçın 9'u "2.5 ALT" bitti.

- Koronavirüs nedeniyle yarıda kalan geçen sezon son 2 maçını da eklediğimizde, Lille'in son 3 maçının "2.5 ALT" bittiğini görüyoruz.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille Kazanır" oldu! %24'lük kesim milli oyuncularımızın forma giydiği deplasman ekibi Lille'in kazanacağını düşünüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.