Reims'in doktoru Bernard Gonzalez intihar etti!

Celal Umut Eren / Skorer

Avrupa'yÄ± bÃ¼yÃ¼k bir krize sÃ¼rÃ¼kleyen corona virÃ¼s Fransa'da Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir olaya daha neden oldu. Fransa basÄ±nÄ±nda son dakika olarak verilen habere gÃ¶re; Ligue 1 ekiplerinden Reims'in kulÃ¼p doktoru Bernard Gonzalez, corona virÃ¼s semptomlarÄ± gÃ¶sterince hemen test yaptÄ±rdÄ±.

60 yaÅŸÄ±ndaki doktor Gonzalez'in testi pozitif Ã§Ä±kÄ±nca intihar etti. Reims ÅŸehrinin belediye baÅŸkanÄ± Arnaud Robinet, yaÅŸanan dramatik olayÄ± doÄŸruladÄ±.

HayatÄ±nÄ± kaybeden Reims'in kulÃ¼p doktoru Bernard Gonzalez iÃ§in Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu sÃ¶yleyen Belediye BaÅŸkanÄ± Robinet, "Ailesi ve eÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Corona virÃ¼sÃ¼n kurbanÄ± oldu. Ã‡ok ama Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Bana gelen bilgi testi pozitif Ã§Ä±kÄ±nca yaÅŸananlarla ilgili. DetaylarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi.Â

Dennis Bergkamp'Ä±n Feyenoord'a AttÄ±ÄŸÄ± Harika Gol