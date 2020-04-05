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05.04.2020 - 22:15 |

Reims'in doktoru Bernard Gonzalez intihar etti!

Corona virÃ¼s krizi sÄ±kÄ±ntÄ± yaratmaya devam ediyor. Fransa Ligue 1'in kulÃ¼p doktoru Bernard Gonzalez, testi pozitif Ã§Ä±kÄ±nca intihar etti ve hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Reims'in doktoru Bernard Gonzalez intihar etti!

Celal Umut Eren / Skorer

Avrupa'yÄ± bÃ¼yÃ¼k bir krize sÃ¼rÃ¼kleyen corona virÃ¼s Fransa'da Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir olaya daha neden oldu. Fransa basÄ±nÄ±nda son dakika olarak verilen habere gÃ¶re; Ligue 1 ekiplerinden Reims'in kulÃ¼p doktoru Bernard Gonzalez, corona virÃ¼s semptomlarÄ± gÃ¶sterince hemen test yaptÄ±rdÄ±.

60 yaÅŸÄ±ndaki doktor Gonzalez'in testi pozitif Ã§Ä±kÄ±nca intihar etti. Reims ÅŸehrinin belediye baÅŸkanÄ± Arnaud Robinet, yaÅŸanan dramatik olayÄ± doÄŸruladÄ±.

HayatÄ±nÄ± kaybeden Reims'in kulÃ¼p doktoru Bernard Gonzalez iÃ§in Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu sÃ¶yleyen Belediye BaÅŸkanÄ± Robinet, "Ailesi ve eÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Corona virÃ¼sÃ¼n kurbanÄ± oldu. Ã‡ok ama Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Bana gelen bilgi testi pozitif Ã§Ä±kÄ±nca yaÅŸananlarla ilgili. DetaylarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi.Â 

Reimsin doktoru Bernard Gonzalez intihar etti

Reimsin doktoru Bernard Gonzalez intihar etti

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