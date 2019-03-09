Rekor kardeşlik

ONUR DİNÇER

Futbol dünyasını sallayacak bir sponsorluk anlaşmasının elinin kulağında olduğu ortaya çıktı. Almanya’nın dev ekibi Bayern Münih’in otomotiv devi BMW ile dev bir işbirliğine hazırlandığı bildirildi.

Audi firması, Bavyera ekibinin yüzde 8.33 hissesine sahip. Buna göre bir başka otomotiv devi olan BMW ile Bayern Münih arasında anlaşmaya varıldı. BMW’nin stratejik partnerlik olarak adlandırılan anlaşma için hisse alımı yapacağı, 8.33’lük hisse için 2025 yılına kadar geçerli 800 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Audi’nin elinde bulundurduğu hisselerin yanında, kulübün yüzde 16.67’lik hissesine Allianz ve Adidas sahip bulunuyor. Kulübün geri kalan yüzde 75’lik hissesi ise kulüp üyelerine ait. Bundesliga’da yüzde 50+1 kuralı bulunuyor. Buna göre kulübün hisselerinin yüzde 50’den fazlasının kulüp üyelerine ait olması gerekiyor. BMW de Bayern Münih gibi Bavyera merkezli olduğu için, kulübün bu yönde ortaklığı istediği belirtiliyor. Kulübün sponsorluk gelirlerinin bu yeni anlaşmayla muazzam oranda artacağına dikkat çekiliyor.

30 milyon kâr var

Alman devi bu sponsorluk anlaşmasıyla son dönemlerde ekonomik rakamlarda yakaladığı başarılara bir yenisini ekliyor. 2017-18 finansal yılı için olan gelirini 624 milyon euro olarak açıklayan Bayern Münih, yıllık net kârını ise 30 milyon euro olarak duyurmuştu. Bavyera ekibinin geliri 176 milyon eurodan yüzde 355 artışla 624 milyon euroya ulaştı.