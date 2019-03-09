Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Rekor kardeşlik
09.03.2019 - 02:30 |

Rekor kardeşlik

2018 finansal yılında 624 milyon euro yıllık gelirle rekor kıran Bayern Münih, şimdi de 800 milyon euroluk sponsorluk anlaşmasıyla yeni bir rekora imza atıyor.

Rekor kardeşlik
ABONE OL

ONUR DİNÇER

Futbol dünyasını sallayacak bir sponsorluk anlaşmasının elinin kulağında olduğu ortaya çıktı. Almanya’nın dev ekibi Bayern Münih’in otomotiv devi BMW ile dev bir işbirliğine hazırlandığı bildirildi.

Audi firması, Bavyera ekibinin yüzde 8.33 hissesine sahip. Buna göre bir başka otomotiv devi olan BMW ile Bayern Münih arasında anlaşmaya varıldı. BMW’nin stratejik partnerlik olarak adlandırılan anlaşma için hisse alımı yapacağı, 8.33’lük hisse için 2025 yılına kadar geçerli 800 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Audi’nin elinde bulundurduğu hisselerin yanında, kulübün yüzde 16.67’lik hissesine Allianz ve Adidas sahip bulunuyor. Kulübün geri kalan yüzde 75’lik hissesi ise kulüp üyelerine ait. Bundesliga’da yüzde 50+1 kuralı bulunuyor. Buna göre kulübün hisselerinin yüzde 50’den fazlasının kulüp üyelerine ait olması gerekiyor. BMW de Bayern Münih gibi Bavyera merkezli olduğu için, kulübün bu yönde ortaklığı istediği belirtiliyor. Kulübün sponsorluk gelirlerinin bu yeni anlaşmayla muazzam oranda artacağına dikkat çekiliyor.

30 milyon kâr var
Alman devi bu sponsorluk anlaşmasıyla son dönemlerde ekonomik rakamlarda yakaladığı başarılara bir yenisini ekliyor. 2017-18 finansal yılı için olan gelirini 624 milyon euro olarak açıklayan Bayern Münih, yıllık net kârını ise 30 milyon euro olarak duyurmuştu. Bavyera ekibinin geliri 176 milyon eurodan yüzde 355 artışla 624 milyon euroya ulaştı.

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber