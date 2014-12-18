Rekor mevsimi



Özellikle İspanya La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine karşı büyük üstünlük kuran Real Madrid, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'na da 4-0'lık Cruz Azul zaferiyle girdi ve finale yükseldi. La Liga'da en son 13 Eylül'de derbide Atletico Madrid'e kendi evinde 2-1 kaybetmişti. Daha sonra çıktığı 21 resmi karşılaşmayı da kazanan eflatun-beyazlılar, eğer 3 maçtan daha galibiyetle ayrılırsa 24 maça ulaşıp Brezilya ekibi Coritiba'nın rekorunu eline geçirecek.

Öbür tarafta Guardiola'lı Bayern Münih de Bundesliga'da çıktığı ilk 16 maçta 13 galibiyet aldı ve namağlup unvanını korudu. Ayrıca 39 gol atan Bavyera ekibi, esas rekoru farklı bir alanda kırdı. Neuer'in koruduğu kalede sadece 3 gol yiyen Bayern Münih, Almanya tarihine geçti.