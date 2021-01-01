Rekortmen atlet hayata sporla tutundu

Yaklaşık 2 yıl önce hastalığının ortaya çıktığını ifade eden Kurtcan, "Ocak 2018'de bana kanser teşhisi kondu. O dönem Uluslararası Masterlar Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyordum. Hastalığıma rağmen asla pes etmedim, atletizmden vazgeçmedim. Yarışlara katılabilmek için tedavi sürecimi erteledim ve yarışlardan altın madalya ile döndüm" dedi.

Şampiyonaların bitmesiyle tedavi sürecinin başladığını anlatan Aycan Kurtcan, "Yarışların ardından Nisan 2018'de ameliyat oldum. Daha sonra 8 kür kemoterapi tedavisi gördüm. Kemoterapiler kolay değil, bazen yürüyecek hali kendimde görmüyordum. Ancak atletizm ve spora olan sevgim hiçbir koşulda bitmedi. İnancım ve hedeflerim vardı. Düzenli idmanlar yapmaya başladım ve kanseri yendim" diye konuştu.

Kemoterapinin ardından yaklaşık 4 ay sonra yeniden pistlere döndüğünü söyleyen Aycan Kurtcan, "Türkiye Masterler Salon Şampiyonası'nda yarıştım ve 4 altın madalya kazandım. Daha sonra Balkan Şampiyonu oldum. Polonya'da ise Dünya Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na katılarak 4'üncü oldum. Balkan rekorunu kırdım" ifadelerini kullandı.

KENDİ MUCİZEMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Kanserin asla kendisini ümitsizliğe sürüklemediğini belirten Aycan Kurtcan, "Bu hastalığı atlatıp çok başarılı olan sporcular var. Fakat ben hasta halimle yarışarak birçok şeyi başardım. Kimse ümidini kaybetmesin, beni ilham kaynağı olarak görsünler" cümlelerini kullandı. Yeni bir sayfa açtığını sözlerine ekleyen Kurtcan, "Şu an maalesef koronavirüs salgınını yaşıyoruz. Salgından korunmanın yolu ve bağışıklık sisteminin en büyük dostu spordur. Her yaştaki insanlar sporlarını aksatmasınlar. Ben yeni bir sayfa açtım hayatımda. Sporla yaşama tutundum, halen de sporumdan vazgeçmiyorum. Tedavi sürecinde bedenim ne kadar yıpransa da ben vazgeçmemeyi bildim. Bebe gibi emekleyerek başladım ve şimdi rekorlar kırmış bir sporcu olarak ayaktayım. Kendi mucizemi gerçekleştirdim. Bütün bu sürecin ardından 4 Türkiye şampiyonluğu, 1 Balkan şampiyonluğu, 3 Balkan ikinciliği, dünya dördüncülüğü, 7 Türkiye rekoru, 2 Balkan rekoru kırarak hayatımın kahramanı oldum" şeklinde konuştu.

34 YAŞINDA PİSTLERE DÖNDÜ

1980'li yıllarda ve 90'ların başında yüksek atlamada üst üste Türkiye rekorları kırıp şampiyonluklar kazanan Aycan Kurtcan, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip avukatlığa başladıktan sonra 24 yaşında aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı. 26 ve 23 yaşlarında iki oğlu olan Kurtcan, bıraktığı pistlere yıllar sonra 2002'de 34 yaşında dönüp veteranlarda elde ettiği şampiyonluklarla yeniden zirveye çıktı.