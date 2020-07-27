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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Renato Sanches'e yapılan 70 milyon euroluk teklif reddedildi!
27.07.2020 - 18:52 |

Renato Sanches'e yapılan 70 milyon euroluk teklif reddedildi!

Fransız kulübü Lille, Renato Sanches için yapılan 70 milyon avroluk teklifi reddettiklerini duyurdu

Renato Sanches'e yapılan 70 milyon euroluk teklif reddedildi!
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Lille'nin genç oyuncuları son dönemde transfer dönemini meşgul ediyor. Sanches'in yanı sıra, Gabriel Magalhães, Jonathan Ikone ve Victor Osimhen'in de talipleri bulunuyor. Fransız ekibinin Başkanı Gerard Lopez ise, her ne pahasına olursa olsun oyuncularını bu yaz kadroda tutmak istiyor.

Lille, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Renato Sanches için gelen 70 milyon avroluk teklifi geri çevirdi.

Lille Başkanı yaptığı açıklamada; "Örneğin Renato Sanches için 70 milyon avronun üzerinde teklif aldık. Yine de onu takımda tutacağız. Rekabet tutkumuz finansal durumun önünde geliyor. Kulüp olarak büyümeye devam etmek istiyoruz. Fransa Ligi'nde PSG dışında kaç kulüp 70 milyon civarında bir teklifi reddebilir?" dedi.

Genç oyuncu, 2019 yazında 20 milyon avro karşılığında transfer edildi. Renato Sanches bu sezon Lille forması ile 33 maça çıktı. Portekizli orta saha bu maçlarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Renato Sanchese yapılan 70 milyon euroluk teklif reddedildi

Victor Osimhen'in Lille'deki En İyi Anları

 

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