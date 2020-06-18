Resmen çöküş! Fenerbahçe...

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşananlar sarı-lacivertlilerin yaşadığı çöküşün fotoğrafı oldu.

Maçın kaybedilmesinden çok; maçta ve maçın sonrasında yaşananlar Fenerbahçe’yi daha çok etkiledi.

Takımın saha içi ve dışındaki tek yetkilisi Emre Belözoğlu. Ancak sezonun en önemli maçında Emre’nin gereksiz itirazdan gördüğü kırmızı kart kırılma anı oldu. Aynısını birkaç gün önce Kayserispor önünde de yapan tecrübeli futbolcu orada ucuz kurtulmuştu. Emre’nin gereksiz agresifliği ve takımı gördüğü kartla yalnız bırakması ana eleştiri konusu oldu.

Bardak taştı

Emre Belözoğlu gördüğü kart sonrası soyunma odasına geçtikten sonra oyuncu değişikliklerini telefonla yönetti.

Emre, Volkan Demirel’i, Volkan Demirel de Zeki Murat Göle’yi aradı... Zeki hoca da kenardaki teknik adam Tahir Karapınar’a giderek değişiklikleri söyledi.

Yaşanan bu trafik kameralara yansıdı. Bu durum ve ortaya çıkan otorite boşluğu da tepki çekti. Maçın en iyi isimlerinden biri olan ve golü kaydeden Deniz Türüç’ün oyundan alınması bir diğer konu. Karşılaşma sonrasında Tahir Karapınar’ın “Deniz iyi oynuyordu. Oyundan çıkartarak hata yaptık” demesi bardağı taşırdı.

Ayrıca mecburi yapılan Serdar Aziz değişikliğinde Jailson’un stoperde oynatılması da maçın kırılma anlarından oldu. Bu sezon birçok pozisyonda rakibine geçilen ve rakibini düşüremeyen Brezilyalı futbolcu orta sahada, Gustavo da stoperde oynasa sonuç farklı olabilirdi.