Reus'a 540 bin euro ceza!

Bild gazetesinde yer alan habere göre, daha önce yapılan rutin kontrolde yıllardır ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen Reus hakkında savcılık tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

Savcı Henner Kruse tarafından açılan soruşturma safhasında 2011 yılından bu yana 6 kez ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıkan Alman futbolcunun, aylık kazancının 180 bin euro olması nedeniyle toplam 90 gün karşılığı 540 bin euroluk bir para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Reus'un daha önce 5 kez de yüksek hızdan dolayı ceza aldığı ortaya çıkarken, 25 yaşındaki futbolcunun bunları ödediği kaydedildi.

Borussia Dortmundlu yıldız oyuncunun 18 yaşındayken bir sürücü kursuna müracaat etmesine rağmen sınava girmediği ve hatasının farkında olduğu da vurgulandı.

Reus'un avukatı, müvekkiline ehliyet alması konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmediğini ve sınava girerek alabileceğini söyledi.