Reus'un sahte ehliyet kullandığı ortaya çıktı!

Marco Reus'un 18 Mart'ta yapılan kontrollerde görevli polis memuruna Hollanda'dan alınma sahte ehliyet gösterdiği ve bu nedenle hakkında evrakta sahtecilikten soruşturma açıldığı bildirildi. Reus'un cezayı ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.



2009 yılında kendisine sahte Hollanda ehliyeti temin eden Marco Reus'un, bunu Borussia Mönchengladbach'ta forma giydiği dönemde aldığı iddia edildi.



Öte yandan, Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Marco Reus'un milli takımın ana sponsorlarından Mercedes'in ve Borussia Dortmund'un sponsoru Opel'in reklam yüzlerinden olduğu biliniyor.



Söz konusu firmalardan da Reus'un sahte ehliyet kullanmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Borussia Dortmund Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise futbolcusuna sahip çıkarak, ''Kendisi çok zeki. Doğru olmayan saçma bir hikaye yaşadı. Bu nedenle ciddi yüksek bir ceza verildi. Bu da gayet yerinde'' dedi.



Dortmund Kulübü CEO'su Hans Joachim Watzke de bu konuda fazla konuşmak istemediğini belirterek, ''Marco'nun yaptığı ağır bir durum. O nedenle ciddi bir ceza aldı. Daha başka bir şey söylemek istemiyorum'' diye konuştu.