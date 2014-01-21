Ribery Chelsea'yi reddetmiş!

ÖMER EJDER / SKORER

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Marsilya'nın yolunu tutan Ribery'nin 2008 yılında Bayern Münih ile beraber kendisini isteyen Real Madrid ve Chelsea'yi reddettiği ortaya çıktı.

Chelsea, Manchester United ve Real Madrid gibi devleri reddedip Bayern Münih ile sözleşme imzalayan Ribery'nin bir kahraman olduğunu ifade eden Bayern Münih Başkanı Rummenige, 'İyi ki Ribery'yi 2008 yılında onu isteyen bir kaç takım olmasına karşın takımımızda tutmuşuz' dedi.

Her şeyi bir centilmen gibi çözdük diyen Rummenige, ''Hatta diyebilirim ki; resmi bir anlaşmamız da yoktu ve bundan dolayı strese girmiştim'' dedi.

Chelsea'nin Ribery için çok yüksek meblağda bir teklif sunduğuğunu belirten Rummenige, satışa izin vermeyerek doğru hamleyi yaptık dedi.

Yıldız oyuncunu rakiplerine sattığın takdirde büyük bir takım olamayacaklarını ifade eden Bayern Başkanı Rummenige, 'Barcelona, Real Madrid gibi takımlar oyuncusunu satmıyorsa alamazsın, bu Bayen için de geçerli' diye konuştu.