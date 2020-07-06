Ribery hem sakatlandı hem soyuldu

İtalya’nın Fiorentina takımında top koşturan Franck Ribery, dün kötü bir sürprizle karşılaştı. Parma deplasmanında boy gösteren Mor Menekşeler’in zorlu sınavında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 37 yaşındaki futbolcu, maçın ardından döndüğü Floransa’daki evinde gördüğü manzara karşısında da adeta yıkıldı.

Manzara karşısında şok geçirdi

İçeri adımını attığında karşılaştığı manzara karşısında şok olan yıldız futbolcu, evinin altının üstüne getirilmiş olduğunu fark etti. Evinin soyulduğunu anlayan Ribery’nin derhal polisi arayarak durumu ilettiği bildirildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Fransız futbolcunun yüklü miktarda para, altın saat ve mücevherlerinin çalındığı tespit edildi.

Ailesinin başka yerde olması tek tesellisi

Parma maçı sırasında, geçen yıl operasyon geçirdiği bileğine aldığı darbeyle yerde kalan oyuncunun, aynı saatlerde evinin de soyulmakta olduğu ortaya çıktı. İki büyük şanssızlığı aynı anda yaşayan oyuncu yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada eşi ve çocuklarının o esnada Münih’te bulunmalarının tesellisi olduğunu aktardı.

Güvenlik endişesinden ayrılık mesajı

Evinin darmadağın edilmesine içerleyen ve karşılaştığı manzaraya isyan eden oyuncunun, bundan böyle kendisini Floransa’da güvende hissetmekle ilgili şüphelerini dile getirmesi ve ailesinin kendisi için öncelikle olduğunu belirterek “Kendi iyiliğimiz için gerekli kararları alacağız” ifadelerini kullanması, bu yüzden daha bir yıl sözleşmesi bulunan kulübüyle buradaki macerasını noktalamaya hazırlandığı şeklinde bir mesaj olarak algılandı.