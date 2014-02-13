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13.02.2014 - 15:28 | | BERLİN (AA)

Ribery martta sahalara dönüyor

Ameliyat olan Ribery'nin en erken martta sahalara dönebileceği bildirildi.

Ribery martta sahalara dönüyor
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery'nin en erken mart ayında yeşil sahalara dönebileceği ifade edildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, geçen hafta kalçasında çatlayan bir damarın sinirleri sıkıştırması nedeniyle ameliyat olan Ribery'nin yeşil sahalara dönmesi zaman alacak. Ribery, Bayern Münih'in SC Freiburg ve Hannover 96'ya karşı oynayacağı lig maçlarının yanı sıra Arsenal'e karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kesin olarak forma giyemeyecek.

Tecrübeli oyuncunun böylelikle en erken 1 Mart'ta Bayern Münih'in Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek. ÜAncak Ribery'nin iyileşme süresinin bir veya iki hafta daha uzun sürebileceği, bunun da Ribery'nin 8 Mart'ta Wolfsburg'a ve 11 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Arsenal'a karşı oynamayacağı anlamına geldiği kaydedildi. Fransız oyuncunun, bu hafta içinde fizik tedavi hareketlerine, gelecek hafta da koşuya başlayacağı ifade edildi.

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