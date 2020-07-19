Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor’a tebrik mesajı
19.07.2020 - 01:12 | | İHA

Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor’a tebrik mesajı

Dünyaca ünlü yıldızlar Frank Ribery ve Karim Benzema, Süper Lig’e yükselen BB Erzurumspor’u sosyal medya hesaplarından tebrik etti.

Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor’a tebrik mesajı
ABONE OL

TFF 1. Lig’in 34. hafta maçında Ümraniyespor’u 4-1 mağlup ederek Hatayspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan ikinci takım olan BB Erzumspor’u dünyaca ünlü futbolcular tebrik etti.

Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor’a tebrik mesajı

Tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü Erzurumlu Nusret Gökçe’yi sosyal medya hesaplarından etiketleyen Frank Ribery ve İspanyol devi Real Madrid’in forveti Karim Benzema sosyal medya hesaplarından “şampiyon” notuyla Erzurumspor’u tebrik etti.

Yıldız futbolcuların bu hareketi bir çok kullanıcı tarafından ilgiyle takip edildi.

Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor’a tebrik mesajı

Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor’a tebrik mesajı

Karim Benzema'nın Athletic Bilbao'ya Attığı Goller

    Fatih Terim: "Selçuk bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Arsenal, FA Cup'ta adını finale yazdırdı
      Arsenal, FA Cup'ta adını finale yazdırdı
    2. Selçuk İnan kimdir, futbolu neden bıraktı, kaç yaşındaydı? Selçuk İnan'ın oynadığı kulüpler...
      Selçuk İnan kimdir, futbolu neden bıraktı, kaç yaşındaydı? Selçuk İnan'ın oynadığı kulüpler...
    3. Son dakika | Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı!
      Son dakika | Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı!
    4. Jean Michael Seri'den transfer açıklaması!
      Jean Michael Seri'den transfer açıklaması!
    5. Fatih Terim: Geleceği doğru planlamalıyız!
      Fatih Terim: Geleceği doğru planlamalıyız!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marcelo Saracchi: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılabilmek

    Marcelo Saracchi: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılabilmek

    Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2

    Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2

    Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

    Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

    Sıradaki Haber