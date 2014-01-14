Ribery'den Altın Top göndermesi! 'Başka ne yapabilirdim'

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te oynayan ve dün Zürih'te düzenlenen dünyanın en iyi futbolcusuna verilen FIFA Ballon D'or (Altın Top) ödül töreninde üçüncü seçilen Fransız futbolcu Franck Ribery, ödülün kendisi için bir hedef olmadığını söyledi.



Ribery, Bild gazetesine verdiği röportajda, Bayern Münih oyuncuları olarak ve özellikle kendisinin ödül törenine katılmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti. Ribery, ''Tabii ki kazanmak isterdim, ancak böylesi de iyi'' ifadesini kullandı.



Ribery, sözlerine ''Bayern Münih ile her şeyi kazanmaktan başka ne yapabilirdim? İkinci veya üçüncü olmak fark etmez. Ben bencil değilim ve bu ödül hedefim değil. Ben daha çok Bayern Münih ile yeniden her şeyi kazanmak ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bu önemli'' şeklinde devam etti. Fransız futbolcu, ''Ödül, özellikle taraftarlar, kulüp ve eşim için iyi olacaktı'' dedi. Kendisi için ödülün çok önemli olmadığını ifade eden Ribery, bu konunun artık ortadan kalktığı için mutlu olduğunu belirtti.



Öte yandan törende Messi ile sohbet ettiğini ve bunun çok keyif verdiğini ifade eden Ribery, ''Messi süper biri'' ifadesini kullandı.



Bu arada "Yılın En İyi Teknik Direktörü" seçilen Ribery'nin eski teknik direktörü Jupp Heynckes de törenden sonra yaptığı açıklamada, kendisinin de Franck Ribery gibi hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, ''Ancak o iyi oynamayı sürdürecek. Franck bunu kazanmak istiyordu, ancak o bunu atlatır'' şeklinde konuşmuştu.



Alman medyasında yer alan diğer haberlerde, Borussia Dortmund'da forma giyen Alman milli futbolcu Mats Hummels da Altın Top ödülünün 8-9 yıldan bu yana performans değil de isimlere göre verildiğini savundu. Bundan sadece Ribery'nin değil, başka oyuncuların da etkilendiğini belirten Hummels, genel olarak bu seçimlerin çok da anlamlı bulmadığını kaydetti.



Bayern Münih ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya Ligi, Almanya Kupası, UEFA Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarını kazanan Ribery, aday gösterildiği Ballon D'or Ödülü töreninde, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.



Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeness, ödül töreni öncesi yaptığı açıklamada, Ribery'e Altın Top ödülünün verilmeyeceğini savunmuş ve ''Bazı insanlar bir şey yaptığı için Ribery'nin kazanacağını sanmıyorum'' ifadesini kullanmıştı.