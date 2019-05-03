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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Ribery'nin yeni adresi belli oluyor!
03.05.2019 - 15:15 |

Ribery'nin yeni adresi belli oluyor!

Bayern Münih’le yollarını ayıracak olan Franck Ribery’nin rotası kesinleşti. 36 yaşındaki Fransız futbolcunun Arap takımları ya da Avustralya’ya gideceği netleşti.

Ribery'nin yeni adresi belli oluyor!
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Bayern Münih ile sözleşmesi sona erece olan Franck Ribery’nin rotası kesinleşti. Alman basınında çıkan haberlerde, 36 yaşındaki oyuncu için Avrupa’da kariyer şansı kalmadığı ifade edildi. Ribery’nin Arap kulüpleri ya da Avustralya’ya transfer olacağı belirtildi. Fransız yıldızla özellikle Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin yakından takipte olduğu kaydedildi.

Buna göre tecrübeli kanat oyuncusu en ciddi adayların; Katar’dan Al Saad ve Al Duhail ve Suudi Arabistan’dan Al Nasr takımlarının olduğu dile getirildi. Avustralya’da W.Sydney takımının devrede olduğu bildirildi.

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