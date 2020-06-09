Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ricardo Quaresma'dan geri dönüş cevabı! Beşiktaş...
09.06.2020 - 21:06 |

Ricardo Quaresma'dan geri dönüş cevabı! Beşiktaş...

Beşiktaş'a dönmek istediği iddia edilen Ricardo Quaresma konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABONE OL

Beşiktaş'a dönmek istediği iddia edilen Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması geldi.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek için yönetimle görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Portekiz yıldız futbolcu, ''Beşiktaş'a ve taraftarlarına duyduğum sevgi ve saygı çok açık ve her zaman yanımda olduklarını biliyorum. Kulüplerin ve oyuncu temsilcilerin özel olarak konuşmaları doğaldır ancak, şahsen Beşiktaş'a olası geri dönüş için kimseyle görüşmedim'' sözlerini kullandı.

Ricardo Quaresmadan geri dönüş cevabı Beşiktaş...

Ricardo Quaresmadan geri dönüş cevabı Beşiktaş...

    Emre Belözoğlu sezon sonu hedeflerini ve ligin tekrar başlamasını değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İngiltere'de üçüncü ve dördüncü ligler sonlandırıldı!
      İngiltere'de üçüncü ve dördüncü ligler sonlandırıldı!
    2. Sergiy Rebrov'un menajerinden açıklama! Fenerbahçe...
      Sergiy Rebrov'un menajerinden açıklama! Fenerbahçe...
    3. Galatasaray haberleri | Wesley Sneijder'den antrenörlük açıklaması!
      Galatasaray haberleri | Wesley Sneijder'den antrenörlük açıklaması!
    4. TFF'den talimat değişikliği! Süper Lig...
      TFF'den talimat değişikliği! Süper Lig...
    5. Yuto Nagatomo canlı yayında tartıştı!
      Yuto Nagatomo canlı yayında tartıştı!



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Real Madrid, Trey Thompkins ile sözleşme imzaladı!

    Real Madrid, Trey Thompkins ile sözleşme imzaladı!

    Son dakika | Fenerbahçe Opet iki transfer birden açıkladı

    Son dakika | Fenerbahçe Opet iki transfer birden açıkladı

    Son dakika | Fransa Ligue 1'de Toulouse ve Amiens küme düşürülmeyecek!

    Son dakika | Fransa Ligue 1'de Toulouse ve Amiens küme düşürülmeyecek!

    Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı

    Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı

    Sıradaki Haber