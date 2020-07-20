Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in şampiyonluğunun kitabı yazılmalı

Rıdvan Dilmen Başakşehir şampiyonluğunun ardından yaptığı değerlendirmede turuncu lacivertli kulübün başarısının kitabının yazılması gerektiğini söyledi.Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Rıdvan Dilmen, "Doğru transfer politikası, doğru yöneterek şu an itibarı ile 7 puanlık fark oldu. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olur. Trabzonspor da inşallah CAS da kazanır ve elemelere gider." ifadelerini kullandı.

"KİTABI YAZILMALI, OKULLARA VERİLMELİ"

"Dünyada örneği var mı bilmiyorum, az seyircili şampiyon başka kulüp var mı onu da bilmiyorum. Burada önemli olan Başakşehir'in gerçekten yıllardır söylüyorum 'Başakşehir nedir?" diye bir kitabı yazılması lazım, okullara verilmesi lazım. Nasıl bu çocuk doğmuş, büyümüş, teknik direktör, başkan istikrarı... ekonomik olarak seyircisiz oynuyorsunuz"

ÖNEMLİ TRANSFERLER

"20-30 milyon euroluk satış yapıyorsunuz. İrfan Can Gençlerbirliği'nde ben buradayım derken Göksel Gümüşdağ alıyor. Robinho'yu 1,5 sene kullanacağım diyip alıyor. Demba Ba yolda dolaşırken ben alıcam dedi. Manchester City'nin bekini alıyorsun boştayken. Bunlar çok önemli"

"Trabzonsporlular da kızmasın, 4-3'lük mağlubiyet normal. Oyuncular da inanamıyor bir saatten sonra. 2 kez elektrikler kesildi.