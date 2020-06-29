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HaberlerGalatasaray Haberleri Rıdvan Dilmen: Saracci kötü transfer, G.Saray'ın şampiyonluk şansı...
29.06.2020 - 07:47 |

Rıdvan Dilmen: Saracci kötü transfer, G.Saray'ın şampiyonluk şansı...

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir - Galatasaray maçı sonrasında çarpıcı açıklamalara imza attı.

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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni sezonda acilen bir sol bek transfer yapması gerektiğini ifade etti.

'SARRACHI BENCE KÖTÜ TRANSFER, NAGATOMO DAHA İYİYDİ'
Sarrachi bence kötü transfer, Nagatomo daha iyiydi. O kadar eksik ki Galatasaray, 4-6-0 ve 4-3-3 gördük ve orta sahayı bir şekilde kalabalık tutmak istedi Galatasaray. Sarrachi'nin yerine acilen bir sol bek almalı Galatasaray. Yatırım mı dediler bilemiyorum ama Nagatomo daha iyiydi.

Rıdvan Dilmen: Saracci kötü transfer, G.Sarayın şampiyonluk şansı...

'MAÇ BAŞINDA BAŞAKŞEHİR TEMPO YAPTI'
Okan Buruk gibi düşünüyorum, ben bir tempo koyayım ortaya 10 dakikada sonuç alayım hızlıca. Robinho da geçen hafta iyiydi dedi ve oynattı. 11 top girdi Galatasaray ceza sahasına ilk 10 dakikada. Büyük tempo yaptı Başakşehir.

'SERİ SAZI ELİNE ALDI'
Seri özellikle pandemi arasından sonra özellikle çok iyi döndü. Sazı eline aldı ve oynamaya başladı. Başakşehir ikinci yarıda çift forvete dönmek istedi ama kanat oyuncuları verimsiz kaldı. Demba Ba'nın kaçırdığı olsa 2-0 olacaktı maç.

GALATASARAY'IN İDDİASI ÇOK AZALMIŞ OLDU

Başakşehir aslında çift forvete dönmek yerine orta sahayı kalabalık tutsaydı ki golü de yedi. Başakşehir 1-0'ken golü atamadığı için 1 puan çok kötü değil. Galatasaray'ın iddiası çok azalmış oldu. Okan hoca'nın 2-0'ı kaçırdıktan sonra bir hamle yapması lazımdı yapmadı. Türk Telekom'da Okan hoca yapmıştı, bu kez yapmadı.

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