Rıdvan Dilmen sezonun ilk 11'ini yaptı! Sürpriz...

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de son hafta maçlarının ardından sezonun en iyi 11'ini değerlendirdi.

Dilmen 4-2-3-1 sistemine göre kurduğu ilk 11'de kaleyi Başakşehir ile şampiyonluk yaşayanm Mert Günok'u yerleştirdi. Sağ beke Başakşehir'den Caiçara, sol beke yine Başakşehir'den Clichy'i yerleştiren Dilmen stoper mevkiisine ise Beşiktaşlı Vida ile Sivassporlu Appindangoye'yi belirledi.

Orta sahada savunmanın önüne Trabzonsporlu Sosa ile Beşiktaşlı Atiba'yı koyan Dilmen hücum pozisyonlarına ise Trabzonsporlu Nwakaeme, Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Edin Visca ile forvet mevkiisine ise Alantasporlu Papiss Cisse'yi belirledi.

Rıdvan Dilmen'e göre sezonun 11'i

Mert Günok (Başakşehir)

Caicara (Başakşehir) - Appindangoye (Sivasspor) - Vida(Beşiktaş) - Clichy(Başakşehir)

Jose Sosa(Trabzonspor) - Atiba(Beşiktaş)

Visca(Başakşehir) - İrfan Can(Başakşehir) - Nwakaeme(Trabzonspor)



Papiss Cisse(Trabzonspor)