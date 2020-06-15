Rıdvan Dilmen'den Muslera'nın sakatlandığı pozisyona tepki!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen,dün akşam bacağı kırılan Fernando Muslera'nın sakatlık pozisyonundaki ofsayt detayını gündeme getirdi.

Muslera’nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenilirken pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi. Ancak yeni kurallara göre yardımcı hakemlerin pozisyon sonlanana kadar bayrak kaldıramıyor.

'Bas bas bağırıyorum'

Dilmen de bu kurala tepki gösterek şunları söyledi; “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB’a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera’nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

'Bu kuralın değişmesi lazım'

Deneyimli yorumcu “Net görmediysen oynat diyorlar, neden? Atak olsun istiyorlar. VAR’sız sistem olsaydı, yardımcı kaldırırdı. Bu pozisyon, IFAB’a falan gönderilmeli. Bu kuralın değişmesi lazım. Kafası karışıksa hemen kaldıracaksın. Oldu gol, döndün ofsayt verdim ama ayak gitti” ifadelerini kullandı.