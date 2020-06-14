Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın eleştirisi: Top rakipteyken plan yapmamış

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen, Sergen Yalçın'a da öğüt verdi.

İşte o sözler:

“Oyun disiplini açısından Beşiktaş'tan böyle bir oyun beklemiyordum. Sergen hocadan sonra Atiba forvet arkası gibi, Elneny daha ofansif. Kontra ataklarda Vida ve Ruiz ağır oldukları için rakipler bekleyip çabuk çıkarak pozisyon buluyor. Beşiktaş maçın başında koparabilirdi değerlendirseydi. Hücumcularla başladı Beşiktaş ve hücumcularla bitirdi. Boffin'in müthiş performansı vardı. Bugün de kendi açısından en iyi maçını oynadı Boffin.

Sergen Yalçın top rakipteyken plan yapmamış. Zaten yapmıyor. Takımındaki herkese oynayın diyor. Bir de rakipteyken oyun var. Yarıştan koptuktan sonra, bir de seyircisiz olduktan sonra oyun ve sezondan kopuyorsunuz. Ben kalan maçlarda da artık bu anlamda disiplin beklemiyorum.

Atiba şimdi önde oynayan bir oyuncu oldu. Antalyaspor çok hücumculu oynamasına rağmen Beşiktaş çıkabildi rahatça. Çok fazla pozisyon buldu Beşiktaş. Maç bir ara bildiğin halı saha maçına döndü. Maç içinde bütün hücumcuları çıkarıp yenilerini aldı Sergen hoca. Antalyaspor kalecisi ve stoperleri ile çok mücadele ettiği için kazandı.

Beşiktaş testten geçip 6 gün izin yaptı, bu da etken oldu. Şampiyonluk ihtimali düşük olduğu için rahat izin yapıldı pandemi dolayısıyla. Pandemi olurken bunları yaşarken bir de Karius gitti. Beşiktaş'ın iddiadan uzak olması, bazı oyuncuların gideceği belli olması, oyun karakteri, taraftarsız oynamaları etkiledi Beşiktaş'ı. Çok pozisyon buldular evet, maç fazlasıyla Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş eğer şampiyonluğa oynayan bir takım olsaydı bugün her şey daha farklı olurdu. Oyuncunun sahaya girişi bile farklı olurdu.

Nkoudou, Diaby, Boyd taktik oyuncusu değil. Kanat oyuncuları pozisyon almasında savunmaya geçerken içeri çekilmeyi yapmaları lazım. 4-1-5 gibi oynuyor Beşiktaş. Hücumdaki oyuncuların en azından topu kaybettikten sonra alan savunması yapması lazım. Ben olsam Atiba Elneny, Ljajic'le oynardım.

TAKTİK ŞART

Bundan sonra dünyada artık taktik yapan hocalar konuşulacak. Futbolda sistemler çok önemlidir. Hazır Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi yönetimi devam edecekse bunu yapabilirler. Bence bu 4-1-4-1 taktiğini Beşiktaş oynayamaz. Atiba ortada oynayacaksa belki ama Sergen Yalçın'ın sistemine göre önümüzdeki sezonun şekillendirilmesi lazım.

Ruiz'den Türkiye'de 10 tane bulurum

Teknik direktörlük artık transferde başlayacak. Futbolcular arasında uçurumlar yok. Gözlem önemli. Ruiz'in yaptığı işi Türkiye'den ben sana 10 tane bulurum. Taktiğine ve sistemine göre oyuncu bulunması lazım.