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18.09.2020 - 01:12 |

Riga’da korku dolu anlar maçı iptal ettirdi...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Riga-Tre Fiori maçının 9. dakikasında aşırı rüzgar nedeniyle sahanın aydınlatmasını yapan ışıklardan bir kısmı patlayarak camları aşağı, yedek kulübelerinin bulunduğu bölgeye düştü. 20 dakika duraklamadan sonra oyun tekrar başlayıp ilk yarı tamamlansa da, sorunun devam etmesinden dolayı hakem maçı tatil etti.

Riga’da korku dolu anlar maçı iptal ettirdi...
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

UEFA Avrupa Ligi’nde 2. ön eleme turundaki Riga-Tre Fiori maçı tamamlanamadı. Letonya ekibinin sahasında San Marino temsilcisini konuk ettiği karşılaşma normal zamanında başladı. Ancak maçın 9. dakikasında aşırı rüzgar nedeniyle sahanın aydınlatmasını yapan ışıklardan bir kısmı patlayarak camları aşağı, yedek kulübelerinin bulunduğu bölgeye düştü.

20 dakika duraklamadan sonra oyun tekrar başlayıp ilk yarı tamamlansa da, sorunun devam etmesinden dolayı hakem maçı tatil etti. Riga kulübü maçı yarın (cuma) kaldığı yerden devam ettirmek için UEFA ile görüşme halinde olduklarını açıkladı. Skor 0-0 iken yarıda kalan maçın tekrar oynatılmaması durumunda konuk San Marino ekibinin turu geçmiş sayılma ihtimalinin kuvvetli olmasından dolayı Letonyalı yetkililerin uğraş verdikleri belirtildi.

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