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HaberlerGalatasaray Haberleri Rigobert Song, corona virüs şüphesiyle karantinada tutuluyor
12.04.2020 - 09:32 | | AA

Rigobert Song, corona virüs şüphesiyle karantinada tutuluyor

Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Song ülkesinde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

Rigobert Song, corona virüs şüphesiyle karantinada tutuluyor

Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Rigobert Song, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Rigobert Song, corona virüs şüphesiyle karantinada tutuluyor

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