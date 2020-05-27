Riva protokolü

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de Riva’da kamp dün itibariyle başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri’nde 1 hafta boyunca dış dünyaya kapanarak futbola odaklanacak.

12 Haziran’da başlayacak Süper Lig ve sonraki günler oynanacak Türkiye Kupası için motive olmaya çalışacak. Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren hazırlıkları, kararı ve son Riva adımıyla öne çıkan sarı-lacivertliler, koronavirüs protokolünü titizlikle uyguluyor.

Riva’daki kamp öncesi herkesin testinin negatif çıkmasıyla rahatlayan Fenerbahçe’de teknik heyet, idari ekip, görevliler ve futbolcular sıkı bir kamp dönemi geçirecek. Özellikle Almanya’da Bundesliga ekiplerinin protokolü izleniyor.

Tüm futbolcular odalarda tek kalacak, kendi duşlarını ve tuvaletleri kullanacak. Yemekhanede futbolcuların ismine özel yemekler çıkacak. Su şişeleri futbolcuların ismine özel olacak. Futbol toplarından diğer tüm ekipmanlara kadar idman öncesi-sonrası dezenfekte çalışmaları yapılacak. Odalar, tesis ve spor salonları her gün temizlenecek. Spor salonuna gruplar halinde kalabalık yapılmadan girilecek.

Herkesin testlerinin negatif çıkması sayesinde saha çalışmaları hız kazanacak. Şut, duran top ve pas çalışmaları bu sayede yapılabilecek. Taktik ağırlıklı idmanlara artık adım atılacak.

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