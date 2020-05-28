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28.05.2020 - 09:53 | | Fanatik

Riva'yı Emre Belözoğlu tercih etti

Sarı-Lacivertliler, TFF’nin Riva Tesisleri’nde kampa, kaptan Emre Belözoğlu’nun talebiyle girdiği ortaya çıktı. Emre, izole ve daha sakin bir yer olduğu için burayı seçti.

Riva'yı Emre Belözoğlu tercih etti
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Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Samandıra Tesisleri yerine TFF’nin Riva Tesisleri’nde 1 haftalık kampa girmişti.

Buradaki tesis çalışanlarına ilk olarak koronavirüs testi uygulandı ve önceki gün çalışmalar başladı. Sarı-Lacivertliler’de bu kampın mimarının kaptan Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı. Emre, yönetimle görüşerek izole ve sakin olan Riva Tesisleri’nin kamp için ideal seçim olacağını söyledi. Ayrıca buranın, futbolcularının birçoğunun evine de yakın olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine yönetim, TFF ile iletişime geçerek tesislerin uygunluğunu sordu. Müsait olduğu bilgisi gelince, Riva Tesisleri’ndeki kamp başladı.

Rivayı Emre Belözoğlu tercih etti

Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu

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