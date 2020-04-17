Demir Grup Sivasspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Åžu anda Sivas'ta evde yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, "SÄ±kÄ±cÄ± olmuyor. Sabah saatlerinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, koÅŸu yapÄ±yoruz. Ayak tenisi oynuyoruz. Sabah saat 09.00'da gidiyorum zaten ve saat 11.30-12.00 gibi buraya geliyorum. Gelince bir kahvaltÄ± yapÄ±yoruz. SonrasÄ±nda Ã¶ÄŸlen arasÄ± oluyor. Onu da farklÄ± deÄŸerlendiriyoruz. Film seyretmek, kitap okumak, Ä°ngilizce Ã§alÄ±ÅŸmak gibi bazÄ± ÅŸeyler yapÄ±yoruz. AkÅŸam oluyor zaten. 7'den sonra tekrar bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kÄ±yoruz. Ancak bu sefer tesislere gitmiyoruz. Kendi oturduÄŸumuz yer biraz ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ± zaten. Sakin bir yer kimse olmuyor. YardÄ±mcÄ±mla, Ayhan hoca ile birlikte 1 saat kadar yÃ¼rÃ¼yoruz. SonrasÄ±nda da tekrardan eve geliyoruz" diye konuÅŸtu.

"BÄ°ZLER GÄ°BÄ° TOPLUMA MAL OLMUÅž Ä°NSANLARIN DÄ°KKAT ETMESÄ°, HERKESE Ã–RNEK OLMASI GEREKÄ°YOR"

Zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren tecrÃ¼beli teknik adam, "Zaten bir kere onu yapmamamÄ±z gerekiyor. Her ÅŸeyden Ã¶nce o Ã§ok Ã¶nemli, ayak uydurmamÄ±z gerekiyor. Biz gibi topluma mal olmuÅŸ insanlarÄ±n daha da dikkat etmesi, herkese Ã¶rnek olmasÄ± gerekiyor. Ben kesinlikle evden Ã§Ä±kmÄ±yorum. Ama bazen kulÃ¼ple ilgili Ã§ok Ã¶nemli bir toplantÄ± oluyor, Ã§Ä±kÄ±p gidiyoruz. Mesafeyi korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Orada da fazla durmayÄ±p hemen geri geliyorum. Bir kez oldu zaten. Zaman zaman Ã§ok sÄ±kÄ±lÄ±yoruz, Ä°stanbul'a gitmeyi Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±m hep oradalar. Ama yapacak bir ÅŸey yok. Herkesin olduÄŸu yerde kendini Ã§ok iyi ÅŸekilde izole etmesi gerekiyor. SaÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olsun, profesÃ¶rlerimiz olsun sÃ¼rekli uyarÄ±yorlar. Bizim de o uyarÄ±lara uymamÄ±z gerekiyor. Elimizden geleni yapÄ±yoruz. Ben bu ara takÄ±mla da aynÄ± konuÅŸmalarÄ± yapÄ±yorum. AynÄ± ÅŸeyleri mesaj atÄ±yoruz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za. Bu olay baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Cumhuriyet Ãœniversitesi'nin baÅŸhekimi Tamer Bey var, ondan rica ettim. Bir doktor arkadaÅŸla geldiler, bize bÃ¼tÃ¼n her ÅŸeyi anlattÄ±lar. Orada bile 2 bÃ¶lÃ¼m halinde, mesafeyi koruyarak yaptÄ±k. DediÄŸim gibi her ÅŸeyi hemen yaptÄ±k. Tesisleri kapattÄ±k. Tesislerdeki personel gelmiyor. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece sahayÄ± kullanÄ±yor. Bireysel antrenmanlarÄ± evlerinde yapÄ±yorlar. Hepsini takip ediyoruz. 2 gÃ¼nde bir doktorumuz her raporu alÄ±yor. Åžu anda herkes uyumlu bir ÅŸekilde gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Herkes iÃ§in Ã¶nemli olan ÅŸey bir an Ã¶nce bitmesi" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"OYUNCULAR ÅžU ANDA PSÄ°KOLOJÄ°K OLARAK YORGUN, BÄ°TKÄ°N VE TEDÄ°RGÄ°N"

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan oyuncularÄ± kalan maÃ§lara hazÄ±rlamanÄ±n kolay olduÄŸunu belirten Ã‡alÄ±mbay, "YarÄ±n bir gÃ¼n sezonu aÃ§arsak diye tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. 2'li Ã§alÄ±ÅŸmalar, 3'lÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar.. BÃ¶yle temaslÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±rmadan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± hazÄ±rlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. OyuncularÄ± hazÄ±rlamak Ã§ok kolay. Ã–nemli olan ÅŸu durumun bir an Ã¶nce bitip, dÃ¼zelmesi. Oyuncular ÅŸu anda psikolojik olarak yorgun, bitkin ve tedirgin. Ã–nemli olan oyuncularÄ± o yÃ¶nde motive etmemiz" dedi.

"SÃœRE BELLÄ° OLMADIÄžI Ä°Ã‡Ä°N FAZLA Ã‡ALIÅžMAK DA Ä°YÄ° DEÄžÄ°L"

Liglerin baÅŸlama tarihinin belli olmamasÄ± sebebiyle Ã§ok fazla antrenman yapmanÄ±n da iyi olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡alÄ±mbay, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Biz 15 gÃ¼nde de 20, 21 gÃ¼nde de oyuncularÄ±mÄ±zÄ± hazÄ±rlanÄ±rÄ±z. OynayacaÄŸÄ±mÄ±z zaten 8 tane maÃ§. Yani onu da oynayabilirler, hiÃ§bir sorun olacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum. HiÃ§bir oyuncu antrenman yapmadan durmuyordur. Evinde yapar, bahÃ§esinde yapar ama mutlaka yapar yani. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliyor ki Ã¶nÃ¼nde maÃ§lar var. O maÃ§larda oynama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± da var. Bu nedenle ona gÃ¶re kendilerini hazÄ±r tutuyorlardÄ±r. TakÄ±mdaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n kimi 10'da, kimi 12'de kimi 3'te, 5'te geliyor. Sahada koÅŸuyorlar. Bunu da kendileri yapÄ±yorlar, biz hiÃ§ karÄ±ÅŸmÄ±yoruz. Ondan sonra gidip 1 gÃ¼n de evde kuvvet Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Gayet iyi ÅŸekilde gidiyorlar. Ben bir sorun olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. DiÄŸer takÄ±mlarda da Ã¶yle. Teknik direktÃ¶r arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, oyuncularÄ± takip ediyorlardÄ±r. Mutlaka bir ÅŸeyler yapmalarÄ±nÄ± istiyorlardÄ±r. SÃ¼re belli olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in fazla Ã§alÄ±ÅŸmak da iyi deÄŸil. SÃ¼re uzadÄ±kÃ§a bÄ±kkÄ±nlÄ±k baÅŸlayabilir. Zaten Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bile tedirginler. Antrenmana gelseler bile Ã¶nce konuÅŸtuklarÄ± ÅŸey, 'Ne olacak?' Onun iÃ§in oyuncularÄ± hazÄ±rlamanÄ±n teknik direktÃ¶rler iÃ§in sorun olduÄŸunu zannetmiyorum. Bizler nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, Ã§ok iyi biliyoruz. Ekip olarak da bu iÅŸleri bilen arkadaÅŸlardan kuruluyuz. Bir sorun olacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum"Â

"MÄ°NÄ° BÄ°R DÃœNYA KUPASI, OLÄ°MPÄ°YAT GÄ°BÄ° TEK ÅžEHÄ°RDE OYNANABÄ°LÄ°R"Â

Daha Ã¶nce maÃ§larÄ±n Antalya'da tamamlanabileceÄŸini sÃ¶ylediÄŸini hatÄ±rlatan RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu;

"Bu iÅŸ biterse herkes rahatlayacak. Hemen maÃ§lara gidelim diyecekler. Sonucu falan kimse dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyecek. MaÃ§lara gidelim bir an Ã¶nce diyecekler. Ben maÃ§larÄ± Antalya'da oynayalÄ±m diyerek bir fikir attÄ±m ortaya. BÃ¼tÃ¼n takÄ±mlarÄ±n oraya gelmesini, Ã‡arÅŸamba-Pazar maÃ§ oynayarak ligi bitirmesini sÃ¶yledim. Burada Ã§ok gÃ¼zel sahalar var. Atmosfer Ã§ok iyi, hava sÄ±cak. Yani her ÅŸey var. Orada mini bir DÃ¼nya KupasÄ± gibi, Olimpiyat gibi orada bitirmek... Zaten bÃ¶yle bir ÅŸeye karar verilirse benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncem o. BaÅŸkanÄ±mÄ±za sÃ¶yledim. KulÃ¼pler BirliÄŸi'nde konuÅŸmasÄ±nÄ± rica ettim. BÃ¶yle bir ÅŸey olursa biz zaten 15 gÃ¼n Ã¶nceden oraya gidip hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Orada Ã§ift antrenman yaparak rahatlÄ±kla hazÄ±rlanabilirsin. Ã–nemli olan bu ortamÄ±n bitmesi veya Ã§ok azalmasÄ± ki rahat bir ÅŸekilde bunlar oynansÄ±n. Orada oynanan maÃ§larÄ±n kesinlikle seyircisiz oynanmasÄ± gerekiyor ki kimse bir avantaj saÄŸlamasÄ±n. Normal olsa deplasmana gidip geleceksiniz. Orada tarafsÄ±z bir sahada oynuyorsunuz. Bu herkes iÃ§in eÅŸitlik oluyor o zaman. Taraftar da olmasa daha da eÅŸitlik oluyor. Hakem arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bir otele, diÄŸer gÃ¶revliler bir otele, bÃ¼tÃ¼n takÄ±mlar teker teker bir otellere... OrasÄ± futbol aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin bir yer. DÃ¼nyanÄ±n da en iyi kamp yapÄ±lacak yerlerinden bir tanesi. Ben Ã¶yle uygun gÃ¶rdÃ¼m. BÃ¶yle bir ÅŸey olursa 15 gÃ¼n Ã¶nceden oraya gidilir, kampa girilir. Oteline gidip gelir Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsÄ±n ve maÃ§lara hazÄ±r bir duruma gelirsin."

"ISAAC COFÄ°E, Ä°TALYA'YA GÄ°TMEK Ä°STEDÄ°"

YaÅŸanan olaylar sonrasÄ±nda orta saha oyuncusu Isaac Cofie'nin Ä°talya'ya ailesinin yanÄ±na gitmek istediÄŸini ancak gitmemesi yÃ¶nÃ¼nde oyuncuyu ikna ettiklerini belirten Ã‡alÄ±mbay, "Isaac, Ä°talya'ya gitmek istedi, haklÄ±dÄ±r. Ã‡ocuklarÄ±, eÅŸi oradalar. Ancak biz izin vermedik. Ä°zin vermedik derken ÅŸÃ¶yle, onu ikna ettik. OranÄ±n riskli bir yer olduÄŸunu. GeldiÄŸi zaman hem onun hem de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n izole edileceÄŸini, karantinada kalacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledik. Belki Ã¼lkesi kabul etmeyecek, Ã¼lkesinde karantinada kalacak. Buraya gelecek burada kalacak. Yani karmakarÄ±ÅŸÄ±k bir ÅŸey. Biz onlar orada gÃ¼vendeler mi dedik. Tamam sen de burada gÃ¼vendesin, kal birazcÄ±k, sabret. Hepimiz sabrediyoruz. Her gÃ¼n geliyor, dÃ¼zenli ÅŸekilde antrenmanÄ±nÄ± yapÄ±yor. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 90'Ä± burada. Ä°zmir'de, Ä°stanbul'da olan var. Ailelerinin yanÄ±na daha Ã¶nceden giden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Ancak bizim gÃ¶nderdiÄŸimiz ÅŸeylere ayak uyduruyorlar. Evden Ã§Ä±kmamalarÄ± gerekiyor. Antrenman yapÄ±yorlarsa evde yapacak ya da geniÅŸ, gÃ¼zel bir alan, sakin, sessiz bir yer varsa kimseyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden antrenmanlarÄ±nÄ± yapacaklar" ifadelerini kullandÄ±.

"1 AYDA BÄ°LE LÄ°GÄ° BÄ°TÄ°REBÄ°LÄ°RSÄ°N"

MayÄ±s'Ä±n ilk haftasÄ±nda yapÄ±lacak federasyon toplantÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kacak kararÄ± gÃ¶rmek gerektiÄŸini, daha sonra bir ÅŸeyler yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yleyen Ã‡alÄ±mbay, "GidiÅŸata bakmak lazÄ±m. O yÃ¼zden federasyonumuz tam karar veremedi. MayÄ±s'Ä±n ilk haftasÄ±na attÄ±lar olayÄ±. YapÄ±lacak toplantÄ±ya baÄŸlÄ± dediler. Â O yÃ¼zden her ÅŸeyden Ã¶nce bizim o toplantÄ±yÄ± beklememiz gerekiyor. Oradan Ã§Ä±kacak karar Ã§ok Ã¶nemli. MayÄ±s dediler ama belki de Haziran'a atÄ±lacak. Bana gÃ¶re bu iÅŸ Temmuz ayÄ±nda baÅŸlasa bile Temmuz ayÄ±nda bitirebilirsin. AÄŸustos ya da EylÃ¼l de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n ligini baÅŸlatabilirsin. Bunlar sorun deÄŸil. Play-off yapabilirsin. Her ÅŸeyi yapabilirsin. Bana gÃ¶re Ã¶nemli olan ÅŸey bu durumun bir an Ã¶nce bitmesi. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey hallolmayacak gibi deÄŸil. Bir kere her ÅŸeyden Ã¶nce UEFA kabul etmiyor. BelÃ§ika tescil ettirdi, onlara ceza verdiler. Bu maÃ§larÄ±n oynanmasÄ± iÃ§in ne gerekiyorsa yapÄ±lacak. Ama Ã¶nce insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, kafa olarak futbolcunun hazÄ±r olmasÄ±. OnlarÄ± ayarlayÄ±p, bu olaylar da bittikten sonra 1 ayda bile ligi bitirebilirsin. HiÃ§bir sorun olmaz yani" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"MAÃ‡LAR Ä°PTAL OLMASAYDI BÃœTÃœN TAKIMLAR DARMADAÄžIN OLACAKTI"

TakÄ±mÄ±nÄ±n bu sezon en kÃ¶tÃ¼ oyununu seyircisiz oynanan Antalyaspor maÃ§Ä±nda ortaya koyduÄŸunu, Ã§Ã¼nkÃ¼ futbolcularÄ±nÄ±n kafasÄ±nda maÃ§ oynamak olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Ã‡alÄ±mbay," Ben ligler oynansÄ±n demiyorum. Olaylar biterse oynansÄ±n diyorum. Ben mesela Antalya'yÄ± sÃ¶ylÃ¼yorum. Bitsin ki diÄŸer lig baÅŸlasÄ±n. Ama bunlarÄ±n olmasÄ± iÃ§in Ã¶nce olaylarÄ±n bitmesi gerekiyor. MaÃ§lar seyircisiz oynanacak dendiÄŸinde en son maÃ§Ä± biz oynadÄ±k Antalya'da. Ä°nanÄ±n benim takÄ±mÄ±m ilk defa bu kadar kÃ¶tÃ¼ oynadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kafalarÄ±nda maÃ§ yoktu. Kesinlikle maÃ§ yoktu. Ã–yle bir maÃ§ oynadÄ±k ki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bitsin de gidelim, bir an Ã¶nce evimize kavuÅŸalÄ±m... TesadÃ¼f biz gece gelemedik Sivas'a. 1 gÃ¼n daha kaldÄ±k Antalya'da. Herkes tedirgin, panik iÃ§erisinde ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyor. UÃ§aÄŸa bile binmek istemiyorlar. Ã–zel uÃ§ak tuttuk ve Ã¶teki gÃ¼n geldik yani. Ondan sonra geldik, maÃ§lar iptal oldu. MaÃ§lar iptal olmasaydÄ± bana gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n takÄ±mlar darmadaÄŸÄ±n olacaktÄ±. Kafalarda maÃ§ olmayacaktÄ±. Her ÅŸeyden Ã¶nce oyuncularÄ±n rahat olmasÄ±, gÃ¼zel bir mÃ¼cadele vermelerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsak olaylarÄ±n bitmesini beklemek gerekiyor ki ona gÃ¶re hareket edelim. Hadi ÅŸÃ¶yle oynayalÄ±m, bÃ¶yle oynayalÄ±m en son ÅŸey yani" diye konuÅŸtu.

"KENDÄ° MAÃ‡LARIMIZI ALIRSAK BÃœYÃœK AVANTAJIMIZ VAR"

Kalan 8 haftada Ã¼st sÄ±ralardaki rakiplerinin birbirleriyle oynayacaÄŸÄ± maÃ§larÄ±n olduÄŸunu dile getiren Ã‡alÄ±mbay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bizim kalan 8 maÃ§ta avantajÄ±mÄ±z Ã§ok. Kendi maÃ§larÄ±mÄ±zÄ± alÄ±rsak Ã§ok bÃ¼yÃ¼k avantajÄ±mÄ±z var. Neden derseniz; bizim Ã¼stÃ¼mÃ¼zdeki takÄ±mlar hep birbirleriyle Â oynuyor. Galatasaray, Trabzonspor ve BaÅŸakÅŸehir ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Trabzonspor da GÃ¶ztepe ile oynayÄ±p, ardÄ±ndan Alanya'ya gidecek. 2 tane deplasmanÄ± var. Hepsinin birbirleriyle maÃ§larÄ± var. BaÅŸakÅŸehir'in de Ã¶yle. Biz kendi maÃ§larÄ±mÄ±za bakacaÄŸÄ±z. Ä°yi ÅŸekilde bitirirsek kesinlikle ligi Ã§ok Ã§ok iyi bir yerde tamamlayacaÄŸÄ±z."

"Ä°NDÄ°RÄ°M YAPILMASI LAZIMSA HERKESÄ°N ÃœZERÄ°NE DÃœÅžENÄ° YAPMASI GEREKÄ°YOR"Â

BazÄ± teknik direktÃ¶r ve oyuncularÄ±n hak ettiklerinden fazla para aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylemlerine katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã‡alÄ±mbay, "Ben ona hiÃ§ katÄ±lmÄ±yorum. Falcao'nun aldÄ±ÄŸÄ± paraya bakÄ±n. Belki biz o paralara takÄ±mÄ± yapÄ±yoruz. Sivasspor'un bÃ¼tÃ§esini yapÄ±yorsun. DiÄŸer takÄ±mlarda da var. FenerbahÃ§e de, Trabzonspor da var. Mesela Trabzonspor anormal transferler yaptÄ±. Ben Trabzonspor'da Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken 1 tane oyuncu alabildim. O da Novak. Bir oyuncum gitti, bir tek onu alabildik. BaÅŸka oyuncu alamadÄ±k. Åžimdi bir Ã§ok transfer yapÄ±yor. Neden, Ã§Ã¼nkÃ¼ ÅŸampiyonluk iddiasÄ± var. Sezon baÅŸÄ±nda da yaptÄ±lar, devre arasÄ±nda da yaptÄ±lar. Galatasaray da, FenerbahÃ§e de, BeÅŸiktaÅŸ da herkes yaptÄ±. Bu transferler zaten yÃ¼ksek rakamlar. DiÄŸerlerine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman buradaki oyuncularÄ±n, teknik direktÃ¶rlerin aldÄ±klarÄ± paralar yÃ¼ksek deÄŸil. Bir kere kulÃ¼plerin yaÅŸamasÄ± gerekiyor. Durumlardan dolayÄ± biz de Avrupa'yÄ± takip ediyoruz. Tabii ki dÃ¼ÅŸÃ¼lmesi, indirim yapÄ±lmasÄ± gerekiyorsa hepimize ne dÃ¼ÅŸÃ¼yorsa herkesin onu yapmasÄ± gerekiyor. Genelde futbolcu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n menajerleri konuÅŸuyor. Ã–zellikle 4 bÃ¼yÃ¼klerde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k maliyeti olan oyuncular var. Onlara tabii ki indirmelerini sÃ¶yleyecekler. Bu da gayet normal. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kulÃ¼pler Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zarar edecekler. Zaten onu yapmazlarsa kulÃ¼plerin Ã§oÄŸu bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸar" ifadelerini kullandÄ±.

"FEDERASYONUN, TEKNÄ°K DÄ°REKTÃ–RLERÄ°N FÄ°KÄ°RLERÄ°NÄ° DE ALMASI GEREKÄ°YOR"

Åžu anda transfer, futbol, maÃ§ gibi konularÄ± bir kenara bÄ±rakmak gerektiÄŸini ifade eden Ã‡alÄ±mbay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"NasÄ±l baÅŸlayacak. O oyuncu para alacak mÄ±? BunlarÄ±n hepsini alÄ±p, bir kenara atacaksÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼; Ã¶nce her ÅŸeyin gÃ¼zel olmasÄ± gerekiyor ki ondan sonra onlarÄ± getirelim ortaya. SonrasÄ±nda tartÄ±ÅŸalÄ±m, konuÅŸalÄ±m. Ancak ben ÅŸÃ¶yle bir ÅŸey isterim. Federasyon da uygun gÃ¶rÃ¼rse, teknik direktÃ¶rlerin de fikirlerini almalarÄ± gerekiyor. Hem transferle hem de maÃ§larÄ±n baÅŸlamasÄ±yla ilgili teknik direktÃ¶rlerinde fikirlerini alÄ±p, ona gÃ¶re hareket etmeleri gerekiyor. Ancak ÅŸu anda Ã¶yle bir konuma geldi ki. Bu iÅŸleri yapacak, bizim yÃ¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã§izecek, bizlerim maÃ§lara baÅŸlamamÄ±zÄ± saÄŸlayacak olan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z. OnlarÄ±n verecekleri kararlara bizim uymamÄ±z gerekiyor. Åžu andaki tek lider SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±. Ona gÃ¶re hareket etmemiz gerekiyor."

"UÄžRAÅž VEREN SAÄžLIKÃ‡I ARKADAÅžLARIMIZA, BÃœYÃœKLERÄ°MÄ°ZE YARDIMCI OLMAMIZ LAZIM"

GÃ¼nlerin sÄ±kÄ±cÄ± olduÄŸunu ancak evden Ã§Ä±kmadan bunlara Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± gerektiÄŸini altÄ±nÄ± Ã§izen RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, sÃ¶zlerin ÅŸÃ¶yle noktaladÄ±:

"Hakikaten zor bir sÃ¼reÃ§ ama buna ayak uydurmamÄ±z gerekiyor. Mesafe, temastan kaÃ§Ä±nma, elleri yÄ±kamak en Ã¶nemli ÅŸeylerden birisi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar sÄ±kÄ±cÄ± gÃ¼nler. BÃ¶yle gÃ¼nlerde evinizde ailenizle kader birliÄŸi yapmanÄ±z gerekiyor. Â Evden Ã§Ä±kmadan hareket etmek gerekiyor, baÅŸka ÅŸeyler bulmak gerekiyor. SaÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, doktorlarÄ±mÄ±zÄ±n, profesÃ¶rlerimizin sÃ¶yledikleri ÅŸeylere harfi harfine uymamÄ±z, onlarÄ±n iÅŸlerini kolaylaÅŸtÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Ã–zellikle Ä°stanbul'da, televizyonlarda gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°nanÄ±lmaz ÅŸeyler oluyor. Ä°nÅŸallah bundan sonra olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bizim her ÅŸeyden Ã¶nce uÄŸraÅŸ veren saÄŸlÄ±kÃ§Ä± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za, bÃ¼yÃ¼klerimize yardÄ±mcÄ± olmamÄ±z lazÄ±m. En Ã¶nemli ÅŸey bu."

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