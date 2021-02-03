Demir Grup Sivasspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, 0-0 biten karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ã‡alÄ±mbay, "Bundan Ã¶nce oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2 deplasman maÃ§Ä±mÄ±z vardÄ±. Son Alanya maÃ§Ä± bizim iyi oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§lardan biriydi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hava ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen ilk maÃ§, arkasÄ±ndan ikinci maÃ§Ä± oynadÄ±k. Orada ÅŸanssÄ±zlÄ±klar yaÅŸadÄ±k. 2 golÃ¼mÃ¼z maalesef VAR'dan dÃ¶ndÃ¼. Hadi 1 tanesi dÃ¶nebilir de ikincisinin gol olmasÄ± gerekiyordu.

Orada takÄ±mÄ±mÄ±z gerÃ§ekten iyi mÃ¼cadele etti, gÃ¼zel pozisyonlar da yakaladÄ±. Sonra buraya geldik. Fazla dinlenmeden bu maÃ§Ä± oynadÄ±k. BugÃ¼n iki devreli bir maÃ§ oynadÄ±k. Ä°lk yarÄ± istediÄŸimiz Ã§oÄŸu ÅŸeyi yapamadÄ±k. Rakibimiz Ã§ok iyi ÅŸekilde kapattÄ±, bizi oynatmadÄ±. Ama ikinci yarÄ± hem oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi olsun hem taktik deÄŸiÅŸikliÄŸiyle Ã§ok iyi oynadÄ±k. Pozisyonlara da girdik ancak bunu skora yansÄ±tamadÄ±k. Uzun sÃ¼reden beri de her maÃ§ gol yiyorduk. Galip de gelsek gol yiyorduk. BugÃ¼n gol yemedik. Bu da gÃ¼zel bir ÅŸey. Ä°yi de defans yaptÄ±k. Ã–zellikle ikinci yarÄ± hem ofans hem defansta gÃ¼zel ÅŸeyler yaptÄ±k. Ben takÄ±mÄ±mdan memnunum. TakÄ±mÄ±mÄ±zda yorgunluk, bÄ±kkÄ±nlÄ±k olabilir. Ama bu hemen hemen bÃ¼tÃ¼n takÄ±mlarda var. Ama bizimki farklÄ± bir ÅŸey. Â Ã–zellikle Avrupa kupalarÄ± maÃ§larÄ± olsun, 2 gÃ¼nde bir maÃ§ oynuyorduk. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haftayÄ± Ã§ok iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmemiz gerekiyor. AnkaragÃ¼cÃ¼, arkasÄ±ndan hemen kupa maÃ§Ä±mÄ±zÄ± oynadÄ±ktan sonra bir 10 gÃ¼nlÃ¼k aramÄ±z var. Burada oyuncularÄ±mÄ±za biraz izin vereceÄŸiz. Ä°nÅŸallah hiÃ§bir ÅŸey Ã§Ä±kmadan gelirler. Ondan sonra tekrar maÃ§larÄ±mÄ±za baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Biz iyi olacaÄŸÄ±z, iyi bir ÅŸekilde de bu seneyi bitireceÄŸiz" dedi.