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HaberlerKonyaspor Haberleri Rıza Çalımbay: "Beşiktaş maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız"
02.10.2018 - 21:58 | | AA

Rıza Çalımbay: "Beşiktaş maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü sahasında, Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Rıza Çalımbay: "Beşiktaş maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız"
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü sahasında, Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Göztepe maçında takım olarak çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Göztepe maçında atmaları gereken golleri attıklarını vurgulayan Çalımbay, "Sadece burada yaptığımız, yemememiz gereken golleri yedik. Biz Göztepe'ye 2 tane gol attık. Daha da fazla atabilirdik. Böyle devam edeceğiz. Oynadığımız oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız"
Beşiktaş maçında da galip gelmek için oynayacaklarını ifade eden Çalımbay, "Beşiktaş, buraya gelmeden önce Avrupa'da bir maç oynayacak. Maçtan sonra da buraya gelecekler. Beşiktaş için de bizim için de çok önemli bir karşılaşma olacak. Hele bizim mutlaka iyi bir şekilde bu maçı bitirmemiz gerekiyor. Beşiktaş maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben Takımıma yürekten inanıyorum. Şu an yaşadığımız tek şansızlık yediğimiz goller. Bu arada Beşiktaş takımına Avrupa Ligi'nde oynayacağı Malmö maçında başarılar diliyoruz. İnşallah iyi bir şekilde dönerler." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Göztepe karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı, 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, yapılan tempolu koşunun ardından turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Atiker Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.


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