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18.10.2013 - 11:37 | | RİZE (AA)

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan çekinmiyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Çalımbay, "Beşiktaş, ligde iyi bir yerde ama bizim kimseden çekincemiz yok" dedi.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan çekinmiyor
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Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Beşiktaş, ligde iyi bir yerde ama bizim kimseden çekincemiz yok" dedi.

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı takımın kaynaşması açısından çok iyi değerlendirdiklerini belirtti. Ligde geride kalan 7 haftadan dersler çıkardıklarını ifade eden Çalımbay, "Futbolcularla konuştuk ve eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Milli takıma giden arkadaşlarımızın eksikliği elbette önemliydi ama ara çok verimli geçti. Uche, Depetris, Eren, Hurşut gibi önemli oyuncularımız var. Lige verilen ara bunlar için çok verimli geçti. Daha da performanslarını artırarak takıma önemli katkı sağlayacaklardır" diye konuştu.

Ligin en iyi takımlarından birinin Beşiktaş olduğunu ve zorlu bir deplasmana gideceklerini dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın kadrosu geniş ve alternatifli bir kadrosu var. Beşiktaş, ligde iyi bir yerde ama bizim kimseden çekincemiz yok. Beşiktaş deplasmanında kendi performansımızın üzerine çıkarak puan veya puanlar alacak güce sahibiz. Beşiktaş'a saygımız var ama rakip olarak puan veya puanlar için oynayacağız. Beşiktaş'ın ne yapacağından çok bizim oyuncuların ne yapacağı çok daha önemli. Ben futbolculara güveniyorum. Antrenmanlarda yaptıklarımızı sahaya yansıtırsak Beşiktaş deplasmanından iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum."

Beşiktaş'ın seyircisiz oynama cezasının çok önemli olmadığını kaydeden Çalımbay, "Beşiktaş'ın bayan taraftarları çok önemli. Çok fanatikler ve takımlarına önemli katkı sağlıyorlar. Bayan taraftarları düşününce Beşiktaş maçı seyircisiz değil. Beşiktaş taraftarı ile gelecek. Beşiktaş bayan taraftarları takımları için önemli bir güç. Bizim için seyircisiz olması bir avantaj sağlamaz" diye konuştu.

"Burak'a haksızlık yapılıyor"

Çalımbay, Fatih Terim'in milli takımda göreve gelmesi ile önemli işler yaptığını belirterek, şöyle devam etti: "Takımda bir oyuncu var Burak. Burak'a haksızlık yapılıyor. Burak'a haksızlık yapılmamalı. Burak oynadığı takımlara çok kritik maçlar kazandırdı. Burak'ın ileri dönük milli takım yapılanması içerisinde olması gerekiyor. Burak'ın tutulduğu anlar olabilir ama açıldığı zaman çok güzel goller atar. Fatih Terim'in ileri dönük milli takım yapılanmasında Burak olacaktır diye inanıyorum." Önemli milli maçların İstanbul dışında oynanması gerektiğini savunan Çalımbay, "İstanbul'da bazen taraftar üçe bölünüyor, ligi milli maçlara taşıyorlar. Kritik maçlar Anadolu'da oynanmalı. Anadolu'daki taraftar dört gözle milli takımı bekliyor ve destekliyor. Fatih Terim ile milli takımda çalıştığım dönemde Anadolu'da oynadığımız kritik maçları başarı ile geçtik. Almanya, Hollanda gibi takımları yendik" ifadelerini kullandı.

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