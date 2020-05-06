Rıza Çalımbay: Çok erken başlıyoruz, beklenmeliydi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Skorer'in Instagram hesabında Nergis Aşkın ve sizlerin sorularını yanıtladı.

İşte Çalımbay'ın açıklamaları;

Kararı geç açıkladılar. Daha önce net şekilde açıklanması gerekiyordu. Haziranda olması bence çok erken. Daha ileri bir zamanda olabilirdi. Şuan baktığımızda iyi bir gidişat var. Bunun içine futbolu katmak sıkıntı yaratabilir. Biz kesinlikle oynamak istiyoruz. Biz en iddialı takımlardan biriyiz. Fakat böyle bir ortamda oynanması yanlış. Ama futbolcular tedirgin, korkuyorlar. Ankaragücü'nde pozitif çıkmasından sonra iyice tedirgin oldular. Sadece kendini değil, ailesini de düşünüyor. Hele hele bir de deplasmanda olursa iş iyice büyüyor. Bunu daha iyi bir şekilde yapabilirlerdi. Biz halka dışarıya çıkmayın diyoruz, mesafeyi koruyun diyoruz. Futbolcular kampta, sahada, idmanda nasıl koruyacak. Biz antrenman yapıyoruz, bakıyorsunuz 5'e 5 mücadeleye giriyorlar. Engel olamıyorsunuz. Tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Bence biraz daha sabredebilirdik. Çok çok erken başlıyoruz bence.

Yurtdışında ve başka şehirde olan futbolcularımız var. Mesela Malatya'nın bir oyuncusu var adam İzlanda'da nasıl gelecek. Bizim bir oyuncumuz İspanya'da nasıl gelecek. TFF Başkanımız o zamana kadar takımlar hazırlanır diyor. Biz nasıl hazırlanacağız o zamana kadar. Biz nasıl hazırlık, idman yapacağız. Sonrasında biz maç yapacağız. Herkes evinde çıkmıyor, maskesini takıyor, mesafeyi koruyor ama biz apaçık futbol oynuyoruz. Futbolcularda korku çok olacaktır. Riskin hiç olmadığı yada çok çok az olduğunda oynanmalıydı. Bence riskli bir ortam olacak. Yapacak bir şey yok, oynayacağız bu durumda.

Tatsız, tuzsuz maçlar olacak bir kere. Adam öyle bir gol atacak ki defans yanına yaklaşamayacak. Barajlar nasıl olacak. Taç atışları var, elleriyle atacaklar. 2 dakika dur ben ellerimiz dezenfekte edip geleyim mi diyecek. Bizim asıl problemimiz oteller, otobüs, odalar, koridorlar. Çok riskli bir ortamda başlatıyorlar. Biz ligi oynayıp bitirmek istiyoruz ama böyle değil tabiki.

Virüs bulaşma imkanı ne varsa futbolda var. Atlama zıplama tükürme, yüz yüze gelme, kavgalar. Aklınıza ne geliyorsa var futbolun içinde. Bunu engelleme şansınız yok. Oyunculara normalde bağırıyorsun yakın oyna diye. Şimdi nasıl diyeceksin yakınlaş diye. Şimdi futbolcu gelip dese ben kendimi iyi hissetmiyorum oynamayacağım, diyecek bir şeyim yok. Ankaragücü'deki olay sonrası tedirginlik arttı. Çok acele etmememiz lazımdı.

Yarın öbür gün biz de idmanlara başlayabiliriz. Futbolcuları çağırdık. Sosyal mesafeyle çalışma diye bir şey yok. Atlet gibi sadece koşu yaptıracaksınız. Ne marke var, ne yakın oynama var. Taktik yok. Oyuncular bir kere iyi hazırlanamazlar. Sadece koşarlar bu durumda. Hazırlık maçı yapmamız lazım. Nasıl yapacağız, kimle yapacağız. 2. lig, 3. lig hiçbir takım yapmaz maç bu ortamda.

İnşallah o zamana kadar kalmaz ama insanlar markete gidemiyor. Biz kalkıp maç yapacağız. Oyuncular da kendini kötü hissediyor. Otobüse bineceğiz çapraz oturacağız. Her takımın imkanı yok uçak tutamaz. Biz Konya'ya gideceğiz, kulüp uçak tutamazsa biz nasıl gideceğiz otobüsle Konya'ya. Futbolda tedbir almak mümkün değil. Öyle maçlar oynanıyor ki adamın gözü kimseyi görmüyor. Burada tek sıkıntı erken başlanması. Riski biraz daha azalsa daha iyiydi. Bugün vakalar arttı mesela.

Oyunculara istediğin antrenmanı yaptıramıyorsun, oyuncunun durumu göremiyorsun. Bütün futbolculara bakmak lazım, psikolojik durum önemli. Göreceksiniz çoğu oynayamayacak. Gidip bilerek kırmızı kart gören olacak. Kırmızı kart gören de üzülmeyecek. Biraz daha geç oynansaydı daha iyi olacaktı ya da diğer sezonun başında. Sağlık her şeyin önünde gelir. TFF ilk vaka olduğu zaman maçlarımızı iptal etti. Şimdi bir sürü vaka var, maç oynayın diyorlar.

Özellikle kupa maçlarımızda alt liglerden takımlarla oynuyoruz. Doğru dürüst soyunma odaları, duşları yok. İmkanları yok. Onlar için daha kötü olur maç oynanması. O kadar önemli ki o soyunma odaları, girişler çıkışlar. Biz bir takımla maç yaptık. Soyunma odasında oturacak hiçbir şey yoktu. Sandalye yoktu hatta elektrik bile yoktu. Onları da oynatacaksınız yazık günah. Onlara bari daha iyi şekilde davranılabilirdi.

Futbolcuların bizi arayıp oynamıyorum deme hakkı var. Siz öyle bir oyuncuyu oynatırsanız size hiçbir faydası olmaz. 5-6 öyle futbolcu isteksiz olsa nasıl maç yapacaksınız.

Tüm bunlar sonrasında bir şey olursa sorumluluğu kim alacak. En iyi şekilde organize edilmeye çalışılacaktır ama sorumluluğu kim alacak o önemli.

Lige döndüğümüzde şampiyonluk yarışında çok şey değişecek. Kesinlike futol oynanmayacak. Korkak oynayan, bitse de gitsek diyen futbolcular olacak. Acaba yarın ne olacak diye düşünecekler. Herkes karamsar bir şekilde oynayacak. Bence Bilim Kurulu'nun ve bakanımızın buna izin vermeyeceğini düşündüm. Bugün kü açıklamayı gördük tabii. İnşallah iş işten geçmeden bu karar yeniden düşünülür.